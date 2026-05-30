زمان برگزاری کنکور سراسری و ارشد ۱۴۰۵؛ احتمال آغاز با تاخیر ترم جدید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی در نشست خبری سازمان سنجش گفت: کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیر برگزار می شود.

رئیس سازمان سنجش گفت: ثبت نام جاماندگان کنکور ارشد از امروز ۹ خرداد تا ۱۱ خرداد انجام می شود. نتایج اولیه نیز نیمه دوم مرداد اعلام می شود.

وی افزود: آزمون مدارس سمپاد در روز ۲۹ خرداد برگزار می شود. در دهه اول مرداد نتایج آن اعلام خواهد شد. ۵۱۶ هزار نفر در آن شرکت کرده اند.

کنکور سراسری ۱۴۰۵ در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار می شود

وی از برگزاری کنکور سراسری ۱۴۰۵ در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد نیز خبر داد و گفت: کنکور سراسری و آزمون دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد برگزار می شود.



رئیس سازمان سنجش گفت: ثبت نام جاماندگان کنکور سراسری تا آخر وقت امروز ۹ خرداد انجام می شود.

وی افزود: یک میلیون و ۸۰ هزار نفر در آزمون ثبت نام کرده اند.

رئیس سازمان سنجش گفت: موضوع سهمیه های جنگ تحمیلی سوم در دست بررسی است. اکنون کنکور دارای سهمیه مناطق ۱ و ۲ و ۳ و سهمیه رزمندگان و ایثارگران و خانواده های شهدا است. اگر داوطلب کنکور متاثر از شهدا و جانبازی در جنگ تحمیلی سوم باشد قوانین آن وجود دارد و براساس آن عمل می شود اما اگر منازل آنها تخریب شده باشد پیشنهاداتی داده شده که در دست بررسی است.



وی افزود: وزیر علوم نیز موضوع را عنوان کرده است و اگر به جمع بندی برسیم پس از تصویب در وزارت علوم، برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مجلس شورای اسلامی ارائه می شود و در نهایت اجرا می شود اما همچنان موضوع در حد پیشنهاد اولیه است.

رئیس سازمان سنجش گفت: سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان یک نهاد راهبردی که متولی نهاد سنجش است برای افرادی که وارد نظام آموزش عالی و یا حرفه ها و مشاغل می‌شوند، آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. ورودی‌های آموزش عالی از نظام سنجش می‌گذرد و هر نظام آموزشی موفق یک نظام سنجش موفق دارد.



وی افزود: پاسخگویی، شفافیت و مسئولیت اجتماعی سه اصل سازمان سنجش است. بحث اصلی ما عدالت است که شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که هر کس با هر شرایطی که دارد بتواند در آزمون های سراسری شرکت کند. نکته دیگر این است که توسعه علمی کشور وظایف همه دستگاه‌های حوزه آموزش است و سازمان سنجش باید فرهنگ سنجش را توزیع و نهادینه کند. در همین زمینه هر ایده‌ای که اطلاع رسانی که برای سنجش مفید است و در کنار دانش سازمان سنجش قرار می گیرد مورد استفبال است.



محمدی اظهار کرد: ما در حوزه اطلاع رسانی سازمان سنجش باید مسئولیت اجتماعی داشته باشیم. سالانه ۵ نفر میلیون متقاضی در آزمون‌های مختلف داریم و اگر هر خانواده‌ را ۵ نفر محاسبه کنیم در واقع با ۲۵ میلیون نفر تعامل داریم. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در سازمان سنجش با آن مواجه هستیم این است که هر اطلاعیه قبل از انتشار بارها بررسی قرار می‌گیرد که اطلاع رسانی که ارائه می‌شود آیا اطلاعات استرس داوطلب را بیشتر می‌کند یا به آگاهی او می‌انجامد.



وی افزود: برنامه‌های آزمون‌ها باید قابلیت پیش بینی پذیری داشته، بلند مدت باشد و تغییرات زیادی نداشته باشد. اگر قرار است آزمون سراسری که یک آزمون سرنوشت ساز است تحت تاثیر قرار بگیرد باید کمترین تغییرات در آن اعمال شود. اگر تغییر صورت گرفته خارج از اراده سازمان سنجش بوده است ما باید توجه داشته باشیم که مخاطب ما در یک رده سنی خاصی است و نباید سردرگم شود.



معاون وزیر علوم افزود: اعتقاد ما بر این است که مخاطب با توجه به وضعیت سنی که در آن قرار دارد، اطلاعات را درست دریافت کند. ضمن اینکه اطلاعات متناسب با شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور باشد و مبتنی بر دانش سنجش باشد.



وی گفت: جلسه‌ای در شورای امنیت کشور داشتیم و تاریخ‌های آزمون‌ها را مشخص کردیم. در آن جلسه نمایندگان نهادهای مختلف حضور داشتند و شورای امنیت کشور گزارش سازمان سنجش را شنید و در نهایت تایید کردند که بازه‌های زمانی مد نظر سازمان سنجش در صورتی که اتفاقی رخ ندهد، آزمون ها برگزار شوند. سیاست ما در سازمان سنجش این اسنکه سازمان اجرایی و شبکه ملی حفاظت آزمون کار اجرایی آزمون را اجرا می کند.



محمدی افزود: علاوه بر شبکه ملی حفاظت آزمون، ستاد استانی سازمان سنجش هم تشکیل شده است چرا که نمی‌توان از تهران برای ۳۱ استان تعیین تکلیف کرد. در استان‌ها از بهترین فضاها و بهترین نیروها برای اجرای آزمون‌های سراسری کمک می‌گیرند.



وی درباره آزمون سمپاد گفت: آزمون پذیرش دانش آموزان برای مدارس سمپاد و نمونه دولتی برای پایه های هفتم و دهم ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. ثبت نام این آزمون‌ها از ۷ تا ۲۳ اردیبهشت به طول انجامید و تعداد ۵۱۶ هزار دانش آموز در آزمون ثبت نام کردند. در حال حاضر در حال حوزه سازی این آزمون‌ها هستیم. آزمون در ۴۱۶ شهر و ۴۳۶ حوزه امتحانی برگزار می‌شود. این آزمون برای اولین بار از توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود و کار فنی بسیار خوبی برای این آزمون اجرا خواهد شد.



رئیس سازمان سنجش گفت: برای ما بسیار مهم بود که به دلیل شرایط سنی دانش آموزان محتوای دفترچه کاملاً قابل فهم باشد و بتوانند به خوبی سوالات پاسخ بدهند. نکته دیگری که در این دفترچه اضافه شده سخنی با والدین است که آنها را راهنمایی کند. از تعداد ۵۱۶ هزار و ۲۰۸ نفر که در این آزمون ثبت نام کرده اند ۵۳ درصد خانم‌ها و ۴۷ درصد آقایان هستند. تعداد ۵۲ درصد از پایه هفتم و ۴۸ درصد از پایه دهم شرکت می‌کنند. ۱۹۶ نفر توانخواه در پایه هفتم و ۳۸۸ نفر توانخواه در پایه دهم شرکت می‌کنند.



وی با اشاره به زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ گفت: ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد در آذرماه ۱۴۰۴ انجام شده بود و قرار بود آزمون در اردیبهشت ماه برگزار شود که به دلیل شرایط به تعویق افتاد. ثبت نام مجدد برای آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ برای جاماندگان و همچنین امکان تغییر حوزه امتحانی و یا تغییر رشته از امروز ۹ خرداد آغاز می‌شود و تا دوشنبه ۱۱ خرداد ادامه دارد.



محمدی افزود: داوطلبان می‌توانند در صورت تمایل اگر قبلاً ثبت نام کرده‌اند حوزه آزمونی، گروه آزمایشی و یا رشته خود را تغییر دهند. آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۵ خواهد شد. نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد در نیمه دوم مرداد ماه اعلام خواهد شد. پیش بینی می‌کنیم که نتایج نهایی آزمون نتایج آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ را تا نیمه دوم مهرماه اعلام کنیم تا سال تحصیلی گروه کارشناسی ارشد به موقع آغاز شود.

نتایج نهایی آزمون دکتری ۱۴۰۵ تا دهه دوم مرداد ماه ۱۴۰۵ اعلام شود

وی درباره آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ گفت: فرآیند اجرایی آزمون دکتری به صورت منظم در حال انجام است. در حال حاضر مرحله دوم در حال اجرا است و معرفی شدگان به مصاحبه و بررسی سوابق آموزشی پژوهشی به دانشگاه‌ها معرفی شده‌اند در حال انجام فرایندهای خودشان هستند. آزمون دکتری در بهمن ماه سال گذشته برگزار شده بود و مجازین در اردیبهشت ماه معرفی شده‌اند. دانشگاه‌ها تا نیمه تیرماه فرصت دارند که مرحله دوم را به انجام برسانند. پیش بینی می‌کنیم نتایج نهایی آزمون دکتری ۱۴۰۵ تا دهه دوم مرداد ماه ۱۴۰۵ اعلام شود. آزمون دکتری تنها آزمونی است که بدون هیچ وقفه‌ای فرایندهای آن در حال انجام است و پذیرفته شدگان می‌توانند در زمان مناسب به دانشگاه وارد شوند.



معاون وزیر علوم گفت: ثبت نام آزمون پذیرش دانشجو معلم قبلاً انجام شده بود و قرار بود این آزمون در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار شود اما به دلیل شرایط پیش آمده امکان برگزاری آزمون وجود نداشت. براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد این آزمون همزمان با آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ برگزار شود. بررسی‌هایی انجام شد که نشان می داد دو آزمون با حدود یک میلیون نفر باید آزمون بدهند و به دلیل منطقی تصمیم بر این شد که این دو آزمون با هم همزمان برگزار شوند اما فرایند اجرایی و انتخاب رشته آن به صورت جداگانه است. چون در شورای عالی آموزش و پرورش با امکان انتخاب رشته همزمان موافقت نشد.



وی گفت: داوطلبان آزمون پذیرش دانشجو معلم و آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ که از ثبت نام جامانده‌اند می‌توانند تا آخر وقت امروز ۹ خرداد در آزمون ثبت نام کنند. تاکنون یک میلیون و ۸۰ هزار نفر در آزمون سراسری ثبت نام کرده‌اند آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و آزمون پذیرش دانشجو معلم در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.



محمدی اظهار کرد: برنامه زمانبندی آزمون تدوین شده است و آزمون‌های عملی و تشریحی برای برخی از کد رشته‌ها زمان آن مشخص شده است و در زمان برگزاری کنکور اطلاع رسانی‌های لازم برای این برنامه صورت می‌گیرد. تمام تمهیدات در نظر گرفته شده‌است. مرحله اجرا پیش بینی شده است و در صورت فراهم بودن شرایط آزمون در زمان مقرر برگزار می‌شود. پس از برگزاری آزمون یک فرصت در اختیار پذیرفته شدگان آزمون دانشجو معلم داده می‌شود که اگر خواستند از آزمون انصراف بدهند و یا در انتخاب رشته کنکور شرکت کنند فرصت داشته باشند. سال گذشته امکان فراهم بود که یک فرم انتخاب رشته داشته باشد اما در سال جاری فرایند انتخاب رشته آزمون سراسری و آزمون پذیرش دانشجو معلم جداگانه انجام می‌گیرد.

هنوز سهمیه خاصی برای جنگ تحمیلی سوم در نظر گرفته نشده است

وی افزود: سهمیه‌های کنکور همانطور که در دفترچه کنکور درج شده است شامل سهمیه مناطق ۱ و ۲ و ۳ و خانواده‌های شهدا و ایثارگران است. پیشنهاداتی در این زمینه مطرح شده و در دست بررسی است ولی هنوز سهمیه خاصی برای جنگ تحمیلی سوم در نظر گرفته نشده است. اما عزیزانی که در جنگ تحمیلی سوم متحمل خسارت شده اند و بنیاد شهید آنها را به ما معرفی کند براساس سهمیه‌های مندرج در دفترچه سهمیه می گیرند اما برای کسانی که آسیب دیگری دیده باشند هنوز موضوع در دست بررسی است. پیشنهاداتی مطرح شده اما هنوز به جمع‌بندی نرسیدیم که به محض اینکه به جمع‌بندی برسیم و در وزارت علوم تصویب شود و به شورای انقلاب فرهنگی یا مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارائه شود، در نهایت اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان سنجش درباره امنیت متقاضیان در زمان برگزاری آزمون ها گفت: نکته مهم این است که ما بازه زمانی را به شورای امنیت کشور اعلام کردیم و برآوردمان این است که کشور نباید معطل بماند. فعلاً در بازه زمانی که ما پیشنهاد دادیم شورای امنیت کشور با برگزاری آزمون‌ها موافقت کرده است به شرط اینکه شرایط فراهم باشد این آزمون‌ها برگزار خواهد شد. اما نباید کشور را معطل نگه داشت. دشمن به دنبال آن است این است که توان علمی کشور را کاهش بدهد و زیرساخت‌های علمی و فناوری کشور دچار چالش شوند، توسعه علمی کشور منوط به نیروی انسانی متخصص است و نمی توان ورودی نظام آموزش عالی را معطل نگهداشت.



وی افزود: امنیت متقاضیان بسیار مهم است تا زمانی که به جمع‌بندی کامل نرسیم آزمون را برگزار نخواهیم کرد اما امروز بر اساس برآوردهایی که نهادهای بالادستی به ما اعلام کردند، اعلام شد که حداقل می‌توان متقاضیان را از بلاتکلیفی درآورد و یک بازه زمانی را بر اساس آن مشخص کرد و اگر شرایط فراهم بود آزمون در همان زمان برگزارخواهد شد. نادیده نگیریم که شبکه ملی حفاظت و امنیت اجرای آزمون شکل گرفته و جزء به جزء تا زمان برگزاری آزمون کار می کنند.

محمدی درپاسخ به این سوال که پیشنهاد شده است که به جای سهمیه مناطق سهمیه شکل بگیرد و پاسخنامه تشریحی برای داوطلبان کنکور ارائه شود، گفت: در جهان جایی نداریم که مانند ما پس از برگزاری آزمون سوالات و کلید نهایی و کلید اولیه را منتشر کنند. امنیت روانی متقاضی بهترین ارزش برای سازمان سنجش است و ما پس از برگزاری آزمون سوالات را منتشر می‌کنیم و تمام سوالات بر اساس کتب درسی و منطباق با سرفصل‌های آموزشی و کتب درسی است. بنابراین شبهه‌ای در مورد طراحی سوال وجود ندارد در کشورهای دیگر که کنکور برگزار می‌کنند سوالات به این شکل منتشر نمی‌شوند.



وی افزود: تغییر در نظام سهمیه‌بندی باید بر اساس تجارب زیسته، دانش و بررسی نظام مند نظام آموزشی باشد. اینکه چند مدرسه خاص ایجاد شده است و اتفاقات ناخوشایندی را رقم زده است نمی توان بر اساس آن کل سیستم نظام آموزشی را دستخوش تغییر کرد. البته مرکز مطالعات سازمان سنجش می‌تواند این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. سهمیه‌بندی مدارس به جای سهمیه‌بندی مناطق مستلزم بررسی‌های نظام مند است و پس از اینکه بررسی انجام شد باید نهادهای بالادستی آن را تایید کند و پس از ابلاغ شود. اما یک سوال از رئیس سازمان سنجش چین پرسیدند که چرا با این همه تجهیزات کنکور الکترونیک برگزار نمی‌کنید گفته شد که هر زمان یقین ۱۰۰ درصدی وجود داشت که ابزار الکترونیک در دسترس همگان قرار گرفته و همه توانستند با آن کار کنند، آزمون الکترونیک خواهد شد.



رئیس سازمان سنجش با اشاره به مصوبه شورای عالی عتف درباره برگزاری آزمون ها به صورت الکترونیک گفت: بحث امکان سنجی در این زمینه بسیار مهم است. پژوهش‌هایی در این زمینه انجام شده است و بررسی کردیم که ببینیم کشورهای مختلف که کنکور سراسری دارند آیا به سمت الکترونیک برگزار کردن آزمون‌ها حرکت کردند یا خیر. در این زمینه عربستان، چین و آمریکا تجربیات محدودی داشته اند. اما نمی‌توان سنت سنجش آزمون را به صورت ناگهانی تغییر داد. نکته دیگر امکانات است. باید برای همه و به صورت عادلانه اممکانات برگزاری آزمون به صورت الکترونیک وجود داشته باشد. آیا همه از توانمندی لازم برای این نوع آزمون را دارند؟ ممکن است فردی دانش و استعداد داشته باشد اما نتواند از آن ابزار برای شرکت در آزمون استفاده کند. در حال حاضر آزمون تولیمو و آزمون سامفا به صورت الکترونیک در دست برگزاری هستند و موضوع در دست بررسی است. اما واقعیت امر این است که تا به یقین نرسیم که می توانیم در مقیاس خرد پاسخ بگیریم در مقیاس کنکور امکان آن وجود ندارد.

احتمال آغاز با تاخیر سال تحصیلی



وی درباره آغاز با تاخیر سال تحصیلی گفت: سازمان سنجش تابع شرایط است و برنامه‌ریزی لازم را برای برگزاری آزمون سراسری به صورت استاندارد انجام داده است برنامه مشخص است و تلاش می‌کنیم که در برنامه زمانبندی تعیین شده حرکت کنیم اما اینکه سال تحصیلی با تاخیر برگزار شود چاره‌ای در این زمینه وجود ندارد و تلاش خود را خواهیم کرد که کمترین تاخیر شروع سال تحصیلی داشته باشیم.



رئیس سازمان سنجش در خصوص اعلام علاقه‌مندی برای دانشگاه‌های پیام نور و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی گفت: برای اعلام علاقه مندی اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت و متقاضیان این دانشگاه‌ها می‌توانند در همان زمان نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. کسانی که می خواهند صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی وارد دانشگاه ها شوند می توانند ثبت نام کنند اما در آزمون شرکت نکنند و در زمان انتخاب رشته فقط رشته‌های پذیرش با سوابق تحصیلی را انتخاب کنند. امسال آزمون سراسری و آزمون پذیرش دانشجو معلم تنها در داخل کشور است و حوزه برگزاری آزمون در خارج از کشور نداریم.



وی درباره موضوع سوابق تحصیلی ۶۰ درصدی و تاثیر قطعی آن در کنکور ۱۴۰۵ گفت: درباره تاثیر سوابق تحصیلی و تاثیر آن در کنکور روزانه پیام‌های بسیاری از داوطلبان دریافت می‌کنیم. سازمان سنجش نظرات تخصصی خود را در این زمینه اعلام کرده است اما سابقه تحصیلی تاثیر ۶۰ درصدی دارد و نمره کنکور تاثیر ۴۰ درصدی دارد و شورای عالی انقلاب فرهنگی این مصوبه را اعلام کرده است.



معاون وزیر علوم گفت: علی رغم این موضوع، وزیر آموزش و پرورش نامه‌ای را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرده است و همزمان رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز درباره این موضوع درخواستی را به شورا ارسال کرده است که بررسی بیشتر در مورد چگونگی تاثیر پایه یازدهم در کنکور صورت گیرد.

تاثیر قطعی ۶۰ درصدی سوابق

محمدی تاکید کرد: اما داوطلبان باید در جریان باشند که تا این لحظه پایه یازدهم و پایه دوازدهم تاثیر ۶۰ درصدی قطعی دارند و هر زمان هر تغییری به سازمان سنجش اعلام شود، سازمان سنجش آن را اجرا خواهد کرد. تنها تغییر در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط به المپیادی‌ها است که می توانند صرفاً سوابق پایه دوازدهم خود را ارائه دهند اما برای سایر افراد تاثیر ۶۰ درصدی پایه های یازدهم و دوازدهم به صورت قطعی برقرار است.