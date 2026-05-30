۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

در اردوی تیم امید صورت گرفت؛

تاکید رهنما بر برگزاری اردوهای منظم با کیفیت برای آمادگی تیم های ملی

رئیس فدراسیون کاراته در بازدید از اردوی آماده سازی تیم امید ایران بر برگزاری اردوهای منظم و باکیفیت برای ارتقای آمادگی تیم های ملی در رده های مختلف سنی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برپایی اردوی تیم ملی امید که به میزبانی استان مرکزی و در شهر اراک در حال برگزاری است، مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته، محمودی شهردار، غفاری، رئیس شورای اسلامی ، حمید نیکوهمت رئیس هیأت کاراته و رجبی، معاون اداره‌کل ورزش و جوانان استان مرکزی در محل اردو حضور یافتند.

در این بازدید، رئیس فدراسیون کاراته ضمن قدردانی از همکاری مسئولان استان مرکزی در برگزاری این اردو از امکانات و شرایط فراهم‌شده برای ملی‌پوشان ابراز رضایت کرد و بر اهمیت برگزاری اردوهای منظم و باکیفیت در مسیر آماده‌سازی تیم‌های ملی تأکید داشت.

همچنین مسئولان استانی نیز در گفت‌وگو با کادر فنی و ملی‌پوشان از نزدیک در جریان روند آماده‌سازی تیم قرار گرفتند و آمادگی خود را برای حمایت از ورزش قهرمانی و ادامه میزبانی از اردوهای تیم‌های ملی اعلام کردند.

