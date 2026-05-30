تاکید رهنما بر برگزاری اردوهای منظم با کیفیت برای آمادگی تیم های ملی

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برپایی اردوی تیم ملی امید که به میزبانی استان مرکزی و در شهر اراک در حال برگزاری است، مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته، محمودی شهردار، غفاری، رئیس شورای اسلامی ، حمید نیکوهمت رئیس هیأت کاراته و رجبی، معاون ادارهکل ورزش و جوانان استان مرکزی در محل اردو حضور یافتند.
در این بازدید، رئیس فدراسیون کاراته ضمن قدردانی از همکاری مسئولان استان مرکزی در برگزاری این اردو از امکانات و شرایط فراهمشده برای ملیپوشان ابراز رضایت کرد و بر اهمیت برگزاری اردوهای منظم و باکیفیت در مسیر آمادهسازی تیمهای ملی تأکید داشت.
همچنین مسئولان استانی نیز در گفتوگو با کادر فنی و ملیپوشان از نزدیک در جریان روند آمادهسازی تیم قرار گرفتند و آمادگی خود را برای حمایت از ورزش قهرمانی و ادامه میزبانی از اردوهای تیمهای ملی اعلام کردند.
