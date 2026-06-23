انتصاب مشروط نیما عالمیان در ترکیب تیم ملی تنیس روی میز برای ناگویا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تنیس روی میز مردان قرار است با ترکیبی متشکل از ۴ بازیکن در بازی های آسیایی شرکت داشته باشد. این سهمیه ۴ نفره از سوی کمیته ملی المپیک و در راستای بررسی های انجام شده به این تیم اختصاص داده شده است.

فدراسیون تنیس روی میز بر اساس این تعداد سهمیه دریافتی، نوشاد عالمیان را به عنوان بازیکن انتصابی خود در ترکیب تیم ملی قرار داد و ۳ بازیکن دیگر این ترکیب را هم با برگزاری رقابت های انتخابی مشخص کرد. بر این اساس آرین غفاری، بنیامین فرجی و محمدحسن حبیبی در کنار نوشاد عالمیان، ترکیب تیم ملی تنیس روی میز را برای اعزام به ناگویا تشکیل می دهند.

با این حال اما فدراسیون تنیس روی میز متفاضی دریافت سهمیه پنجم برای تیم ملی مردانش شده است. این فدراسیون درخواست خود را به کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش اعلام کرده است. این درخواست باید در نشستی با حضور مسئولان دو نهاد مورد بررسی قرار بگیرد تا در مورد آن تصمیم گیری شود.

در صورت موافقت با این درخواست، نیما عالمیان به عنوان نفر پنجم و دومین بازیکن انتصابی در ترکیب تیم ملی تنیس روی میز برای بازی های آسیایی قرار می گیرد تا در کنار برادرش در دیدارهای دوبل این بازی ها شرکت داشته باشد.

فدراسیون تنیس روی میز از آنجایی که متقاضی سهمیه پنجم در بخش مردان شده است که ترکیب نوشاد و نیما عالمیان در دوره پیشین بازی های آسیایی (۲۰۲۲ هانگژو) صاحب مدال برنز شد و در این دوره هم شانس خوبی برای مدال آوری دارد.

نیما عالمیان به دلیل مسائل شخصی در رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز حضور نداشت.