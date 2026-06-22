به گزارش خبرگزاری مهر؛ در پایان رقابت‌های انتخابی تیم ملی مردان، آرین غفاری از استان البرز، بنیامین فرجی از استان تهران و محمدحسن حبیبی از استان قم با قرار گرفتن در جایگاههای اول تا سوم مسافر رقابت های بازی های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ شدند.

رقابت های انتخابی تیم ملی مردان با حضور ۱۶ بازیکن‌برتر ایران به صورت دوره ای و به مدت سه روز و به میزبانی آکادمی امیر احتشام زاده مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد.

سه بازیکن برتر انتخابی تیم ملی به همراه نوشاد عالمیان، ترکیب تیم ملی تنیس روی میز ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را تشکیل خواهند داد.

همچنین نفرات برتر این مسابقات در رقابت های قهرمانی بزرگسالان آسیا ترکیب تیم ملی تنیس روی میز مردان کشورمان را تشکیل خواهند داد.

در حاشیه مراسم اختتامیه نیز پس از اهدای حکم، مدال و کاپ قهرمانی از طرف علیرضا خلیلی نیا مشاور رئیس کنفدراسیون آسیا به نفرات برتر و همچنین داوران حاضر در رقابت های انتخابی تیم ملی هدایای نقدی نیز اهدا شد.

سرداوری رقابت های انتخابی تیم ملی برعهده داریوش ضرغام پور بود.