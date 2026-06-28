به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز برای تعیین ترکیب اعزامی به بازی های آسیایی ناگویا در شرایطی برگزار شد که نوشاد عالمیان به دلیل انتصاب و نیما عالمیان به دلیل مسائل شخصی در مسابقات شرکت نداشتند.

چربش «انگیزه و جوانی» بر «تجربه و پیشینه»

بدین ترتیب این مسابقات در غیاب این دو ستاره اما با حضور دیگر نامداران و ملی پوشان تنیس روی میز برگزار شد؛ بازیکنانی که در رنکینگ جهانی بالاتر از دیگر ایرانی ها هستند یا اینکه بر اساس رقابت های داخلی دسته برتر، جزو برترین های کشور به حساب می آیند اما نتیجه و خروجی رقابت میان آنها خیلی مرتبط با نام، جایگاه و پیشینه‌شان نشد.

بنیامین فرجی نابغه تنیس روی میز که اخیر سهمیه المپیک جهانی جوانان را دریافت کرد و در حال حاضر هم دومین ایرانیِ برتر در رنکینگ جهانی به حساب می آید، افشین نوروزی که با سابقه حضور در بازی های المپیک نامش به نوعی با تنیس روی میز کشور گِره خورده است، امیرحسین هدایی که از سال ها پیش پای ثابت تیم ملی در ترکیب های آسیایی و جهانی این رشته بوده است و نوید شمس و امیرمهدی کشاورزی که به خاطر برخورداری از جایگاه جهانی وارد انتخابی شدند در کنار نفراتی مانند محمد موسوی که در مسابقات اخیر قهرمانی آسیا (هند) و بازی های کشورهای اسلامی (ریاض) حضور داشت، سروش امیری نیا که تجربه های بین المللی قابل توجهی با تیم ملی دارد و حتی سامران کریمی، امین احمدیان و جواد سهرابی که نفرات برتر رقابت های انتخابی سال گذشته شدند و سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهانی (۲۰۲۶ لندن) را به دست آوردند، همگی از شرکت کنندگان در مسابقات انتخابی اخیر برای تعیین ترکیب جدید تیم ملی بودند.

این رقابت ها ۳۰ خرداد تا اول تیر به میزبانی تهران برگزار شد اما به غیر از بنیامین فرجی، هیچ یک از این بازیکنانِ نامدار و خوش پیشینه نتوانستند سهمیه ورود به ترکیب تیم ملی تنیس روی میز را به دست بیاورند. این سهمیه در اختیار آرین غفاری و محمدحسن حبیبی قرار گرفتند، بازیکنانی که تجربه ای از همراهی تیم ملی بزرگسالان ندارند اما توانستند در رقابت با بازیکنان ادوار مختلف این تیم، صاحب سهمیه آسیایی شوند.

پینگ پنگ بازانی بی سابقه اما خوش آتیه برای ناگویا

البته حبیبی که در رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز صاحب جایگاه سوم شد، جزو نفرات برتر این رشته در رده سنی جوانان به حساب می آید. او که قهرمانی ایران را هم در اختیار دارد بارها در ترکیب تیم های نوجوانان و جوانان برای مسابقات مختلف قرار داشته است. آرین غفاری هم دست کم از حبیبی ندارد. بازیکنی که پیش از این هم در انتخابی تیم ملی بزرگسالان شرکت داشت اما صاحب سهمیه نشده بود با این حال اینبار حتی بالاتر از بنیامین فرجی ایستاد و به عنوان اولین نفر صاحب سهمیه شد.

بدین ترتیب تیم ملی تنیس روی میز باید با ترکیبی در بازی های آسیایی ناگویا شرکت کند که ۵۰ درصد آن را بازیکنانی تشکیل می دهند که اصلا سابقه ای از این بازی ها ندارند اما توانستند سهمیه آن را آنهم در رقابت با با تجربه ها و قدیمی های تنیس روی میز از آن خود کنند، دلیل این مهم است بیشتر از هر مسئله ای انگیزه ای است که این بازیکنان برای رقابت و به پیوستن به ترکیب کاروان اعزامی ایران داشتند و گرنه از نظر فنی، تفاوت خیلی زیاد و فاحشی میان شرکت کنندگان وجود نداشت.

چرا همیشگی های دوباره ملی پوش نشدند؟

به واقع رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز در شرایطی برگزار شد که شرکت کنندگان به لحاظ فنی، فاصله نزدیکی به یکدیگر داشتند و به همین دلیل رقابت میان آنها نزدیک پیگیری شد طوریکه بعضا یک گیم تعیین کننده صعود یا حذف شان شد. به هر حال بیشتر پینگ پنگ بازان ایران امروز به عنوان لژیونر در کشورهای مختلف و حتی بعضا همزمان در چند لیگ حضور دارند و این مسئله تجربه فنی آنها و اعتماد به نفس شان برای رویارویی با بزرگ تر از خودشان را بهبود بخشیده است.

این مسئله بی تاثیر در رقابت نزدیک میان شرکت کنندگان در انتخابی اخیر تیم ملی تنیس روی میز نبوده است؛ جائیکه در نهایت انگیزه جوانی مقابل تجربه قد علم کرد و حکم به برتری داد. شاید اگر این مسابقات با حضور برادران عالمیان برگزار می شد، رقابت میان بازیکنان پیچیده تر می شد اما به هر حال نتایج کسب شده نشان داد، نه سابقه ملی پوش بودن، نه رنکینگ جهانی و نه نتایج ادوار گذشته ضامن تکرار نتایج نمی شود.

یک + ۴ ایرانی حاضر در مسابقات تنیس روی میز ناگویا

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نتایج رقابت های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز، آرین غفاری، بنیامین فرجی و محمدحسن حبیبی به عنوان نفرات اول تا سوم این مسابقات همراه با نوشاد عالمیان به عنوان بازیکن انتصابی، ترکیب این تیم را برای بازی های آسیایی ناگویا تشکیل می دهند.

البته فدراسیون تنیس روی میز متفاضی یک سهمیه دیگر برای حضور در بازی های شده تا بتواند تیمی ۵ نفره در ناگویا داشته باشد. در صورت موافقت با این سهمیه، نیما عالمیان به عنوان نفر پنجم و دومین بازیکن انتصابی در ترکیب تیم ملی قرار می گیرد تا همراه با برادرش نوشاد در دیدارهای دوبل بازی ها شرکت داشته باشد. این ترکیب در هانگژو صاحب مدال تاریخی برنز شد.