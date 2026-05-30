ماندگاری هوای گرم در کهگیلویه و بویراحمد

علی کرمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی نقشههای پیشیابی و الگوهای مختلف جوی، اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، طی پنج روز آینده جو غالب استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر گاهی افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: در برخی مناطق استان، وزش باد نسبتاً شدید همراه با غبار دور از انتظار نیست و این شرایط تا اوایل هفته آینده تداوم خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه امروز و فردا از دمای بیشینه هوا اندکی کاسته میشود، تصریح کرد: با این حال ماندگاری هوای گرم در سطح استان همچنان مورد انتظار است و از اواسط هفته آینده بار دیگر شاهد افزایش دما خواهیم بود.
وی درباره پیشبینی روزانه وضعیت جوی استان گفت: برای روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد نسبتاً شدید و غبارآلود پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به دمای ثبتشده در ۲۴ ساعت گذشته عنوان کرد: لیشتر با ثبت دمای ۴۵.۴ درجه سانتیگراد گرمترین و یاسوج با حداقل دمای ۱۴.۷ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان بودند.
وی از شهروندان خواست با توجه به تداوم گرمای هوا و وزش باد در برخی مناطق، توصیههای هواشناسی را مدنظر قرار دهند.
