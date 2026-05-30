فراخوان دومین پویش ملی «عکس طریق العلماء» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جشنواره هنر آسمانی حوزه‌های علمیه، فراخوان دومین پویش ملی «عکس طریق العلماء» را اعلام کرد.رهبر معظّم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای «مدظله‌العالی» فرمودند که باید حضور موثر در صحنه حفظ شود، چه به صورتی که در این روزها و شب‌های جنگ از خود نشان دادید و چه به صورت انواع نقش آفرینی‌های موثر در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، تربیتی فرهنگی حتی امنیتی مهم این است که نقش صحیح بدون خدشه به خوبی درک و تا حد ممکن به اجرا گذاشته شود.

براین اساس، دبیرخانه جشنواره هنر آسمانی حوزه‌های علمیه، فراخوان دومین پویش ملی «عکس طریق العلماء» را با هدف "بازتاب باشکوه‌ترین نقش آفرینی روحانیون و مبلغان دینی در ایام سومین دوره دفاع مقدس با نگاه هنرمندانه" و "ثبت حماسه ماندگار دفاع مقدس در جنگ تحمیلی سوم" اعلام کرد.

محورهای فراخوان:

مستندنگاری و روایت تصویری باشکوه‌ترین حضور حماسی روحانیون، طلاب و مبلغان دینی در میدان مقاومت و اقتدار؛

موکب‌داری مدیریت و راهبری حضور خانوادگی؛

همدلی و همراهی طلاب جهادی گروه‌های تبلیغی و فرهنگی؛

عکس‌هایی که ویژگی بارز حضور و نقش موثر مبلغین و روحانیون را در دفاع مقدس دوم و سوم روایت کند.

بخش‌های فراخوان:

تک‌عکس و مجموعه‌عکس

جوایز:

با ۳۸۰ میلیون تومان جایزه نقدی و پرداخت حق التصویر هیئت انتخاب

داوران:

سیدعباس میرهاشمی، محمدمهدی رحیمیان و کمال الدین شاهرخ

ثبت نام و ارسال آثار:

۱۵ خرداد تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۵

نحوه ارسال آثار:

برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه جشنواره هنر آسمانی https://honareasemani.ismc.ir مراجعه کنید.