۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

فرصت سنجش رایگان سلامت روان در استان سمنان تا پایان خرداد

سمنان- مدیرکل بهزیستی استان سمنان با اعلام اجرای طرح ملی شناسایی اختلالات روان ناشی از بحران جنگ، گفت: هم‌استانی‌های بالای ۱۸ سال می‌توانند تا ۳۱ خرداد، سطح سلامت روان خود را بسنجند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نسیمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی بهزیستی استان سمنان با اشاره به آغاز اجرای طرح ملی سنجش سلامت روان ویژه شناسایی اختلالات روان ناشی از بحران جنگ از عموم هم استانی ها برای شرکت در این طرح دعوت کرد.

وی افزود: هر فرد با ورود به سامانه این طرح به آدرس https://behzisti.porsline.ir/s/PSY-Screen و پاسخ دهی به پرسشنامه آن وضعیت سلامت روانش در سه سطح کم خطر، متوسط و پرخطر ارزیابی و تعیین می شود.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان گفت: بر اساس نتیجه ارزیابی فرد و بر اساس سطح سلامت روان از بسته‌های آموزشی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد و یا از خدمات مشاوره رایگان و تلفنی صدای مشاور بهزیستی با شماره تلفن ۱۴۸۰ و یا خدمات مشاوره حضوری برخوردار می شوند.

نسیمی هدف از اجرای طرح ملی سنجش سلامت روان را ارزیابی سریع مشکلات ناشی از جنگ، شناسایی روانی اختلالات و ارائه مداخلات زودهنگام برای فرد دچار مشکل برشمرد و گفت: این طرح تا ۳۱ خرداد ماه جاری ادامه داشته و ویژه افراد بالای ۱۸ سال است.

