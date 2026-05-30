به گزارش نگار مهر، امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو صبح امروز شنبه با حضور در محل آکادمی ملی ووشو ایران در اردوی تیمهای ملی ووشو ساندا و تالو بانوان حضور یافت.
در جریان این مراسم، ابتدا محبوبه کریمی و مریم هاشمی، سرمربیان تیمهای ملی تالو و ساندا زنان ایران به ارائه توضیحاتی درباره آخرین شرایط تیمهای ملی در آستانه برگزاری رقابت انتخابی دروناردویی سوم و کمپ تیم ملی برای بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا پرداختند.
سپس زهرا کیانی و سهیلا منصوریان، بازیکنان باتجربه و مدالآوران جهانی و آسیایی تالو و ساندا به نمایندگی از همه ملیپوشان حاضر در اردوی ووشو بانوان ضمن عرض خیرمقدم به رئیس فدراسیون، توضیحاتی درباره تمرینات خود و میزان آمادگی ارائه دادند و از مجموعه فدراسیون بابت برگزاری منظم اردوهای تیم ملی با برنامهریزی و شرایط خوب تمرینی مشخص قدردانی کردند.
امیر صدیقی در این دیدار خطاب به اعضای تیم ملی ووشو گفت: به مربیان و شما که سخت تلاش میکنید، خسته نباشید میگویم. با سختیهایی که کشیدهاید و در مسیر خواهید داشت، این زحمت شما برای من ارزشمند است. قلباً اعتقاد دارم شما دختران ووشو ایران توانایی شگفتیسازی در بازیهای آسیایی را دارید و این نکته باور کل ورزش ایران است.
وی در ادامه بیان داشت: بارها وزیر ورزش و جوانان شخصاً موضوعات شما دختران را پیگیری کرده و در جلسات متعددی که با ایشان داشتم، در این زمینه صحبت کردهایم. فکر میکنم شرایطش هست که یک اتفاق مثبت و بزرگ را با هم در ناگویا رقم بزنیم تا یادگاری بزرگی برای ایران عزیزمان باقی بماند. هر نفر از شما که در ناگویا حاضر شود، سرباز عزیز ایران ماست و همه با هم تلاش میکنیم تا بهترین نتیجه را در بازیهای آسیایی کسب کنیم.
رئیس فدراسیون ووشو در نهایت گفت: مجدانه تلاش میکنیم تا با اخذ روادید، بتوانیم ۳ نفر از ملیپوشان ساندا دختران را در رقابتهای ووشو کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و نفراتی که سهمیه جام جهانی تالو را کسب کردهاند نیز به این دو رویداد روانه کنیم. شما بر تمرینات خود تمرکز کنید، به خودتان که لباس تیم ملی را پوشیدهاید افتخار کنید و قدردان شرایط خودتان باشید.
گفتنی است در این مراسم مجید ملکی، دبیرکل فدراسیون و فرهنگ شادنیا، مشاور رئیس فدراسیون در امور اجرایی نیز حضور داشتند.
