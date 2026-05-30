از پایداری وضعیت مستندساز بیمار تا برخورد مناسبتی با سینمای دفاع مقدس!

خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
سینما با ارائه داستانهای جذاب، تصویرگریهای بصری و پیامهای فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاهها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکلگیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
وضعیت دلاور دوستانیان پایدار و به بخش منتقل شد
هفته گذشته، فرزانه دوستانیان فرزند دلاور دوستانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از نبود چتر حمایتی نهادهای متولی، از وخامت حال پدرش و درگیری اندامهای حیاتی او به سرطان خبر داد و خواستار ورود جدی مسئولان و صنوف سینمایی برای نجات جان این هنرمند شد.
در این گفتگو، فرزانه دوستانیان درباره وضعیت پدرش توضیح داد: بیماری اکنون تمام اندامهای پدرم را درگیر کرده و روند درمان او نیازمند توجه و حمایت ویژهای است تا با سهولت بیشتری طی شود. متأسفانه برخلاف تصور همگان که گمان میکردند حال پدرم رو به بهبود است، وضعیت ناگهان وخیم شد و بیماری به غدد فوق کلیوی، صفرا و روده سرایت کرد. پدرم تاکنون چندین عمل جراحی سنگین را پشت سر گذاشته و هنوز عملهای سخت دیگری در پیش دارد، در حالی که وزنش اکنون به ۳۹ کیلوگرم رسیده است و دیگر ادامه درمان را با مشکل مواجه کرده است.
پس از آنکه دختر دلاور دوستانیان مستندساز باسابقه، از وخامت حال پدرش خبر داد و خواستار ورود جدی مسئولان و صنوف سینمایی برای نجات جان این هنرمند شد، نهادهای سینمایی از جمله مدیران مرکز سینمای مستند و تجربی و اصناف مستند خانه سینما، جویای احوال او شدند و ابراز همدردی کردند.
در پی مجدد خبرنگار مهر از وضعیت این مستندساز، فرزند دوستانیان ضمن تشکر از مدیران و کسانی که در این مدت جویای احوال پدرش شدند از بهتر شدن حال دلاور دوستانیان و انتقال او از بخش مراقبتهای ویژه به بخش عمومی خبر داد.
دلاور دوستانیان بیش از چند ماه است درگیر بیماری سرطان شده اما به دلیل وخامت بیماریاش در بیمارستان بقیةالله بستری است تا مراحل درمانیاش را طی کند.
برخورد مناسبتی به جای برخورد استراتژیک/ سینمای دفاع مقدس در حبسِ خاطرهبازی
در هفتهای که گذشت، مصادف با سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر بود. در این سالها به صورت سطحی، در رسانهها صحبتهایی درباره جایگاه سینمای دفاع مقدس و جنگ میشود اما پس از گذشت مدت زمانی، به فراموشی سپرده میشود.
خرمشهر برای سینمای ایران بیش از آنکه یک سوژه باشد، یک دین ادا نشده است. جایگاه سینمای دفاع مقدس زمانی ارتقا پیدا میکند که از نگاههای فصلی و تقویمی فاصله گرفته و به سمت بازخوانی صادقانه تاریخ و تکریم واقعی قهرمانان گمنام حرکت کند.
در رسانههای ما، سینمای دفاع مقدس اغلب نه به عنوان یک جریان هنری زنده و پویا، بلکه به عنوان یک «آیتم برنامهسازی» دیده میشود. مدیران رسانهای برای پر کردن آنتن یا صفحات خبرگزاری و روزنامه در هفته آزادسازی خرمشهر، نیاز به محتوا دارند. در نتیجه، گفتگوهایی تکراری با سوالاتی کلیشهای شکل میگیرد. چون این جریان ریشه در دغدغهای مستمر و برنامهریزیشده ندارد، به محض تغییر تاریخ در تقویم، اولویتها هم تغییر میکنند.
مشکل اینجاست که در این هفتههای خاص، رسانهها بیشتر به «حسرت خوردن» برای آثار درخشان دهه ۶۰ و ۷۰ (مثل «سفر به چزابه» یا «مهاجر») میپردازند. به جای اینکه بپرسند «چرا امسال فیلمی درباره خرمشهر نداریم؟»، تنها به بازخوانی افتخارات گذشته بسنده میشود. این برخورد باعث میشود سینمای جنگ از یک موضوع «روز» و «مسئلهمند» به یک موضوع «موزهای» تبدیل شود که فقط سالی یکبار غبارش را میگیرند.
وقتی صحبتها سطحی میماند، چالشهای واقعی سینمای دفاع مقدس بررسی نمیشود. چون این بررسیها سخت هستند، رسانهها در هفته ابتدای ماه خرداد از کنار آنها عبور میکنند و به تعریف و تمجیدهای معمول میپردازند. وقتی محتوایی که در رسانه ارائه میشود، عمیق نباشد و با نیازهای امروز جامعه گره نخورد، حافظه جمعی آن را پس میزند. دلیل اینکه این مباحث بلافاصله به فراموشی سپرده میشوند، این است که «مسئلهسازی» نکردهاند. سینمای دفاع مقدس اگر بخواهد از این چرخه فراموشی خارج شود، باید از حصار هفته اول خرداد یا هفته دفاع مقدس در شهریور خارج شود و به عنوان بخشی از «سینمای اجتماعی» و «هویتی» ایران در تمام طول سال زنده بماند.
معرفی دبیر جدید جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان/ آیا این دوره انتظارات برآورده میشود؟
در هفتهای که گذشت، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی در حکمی حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی را به عنوان دبیر سیوهشتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان منصوب کرد.
انتقادهای وارد شده به دورههای اخیر جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان عمدتاً حول سه محور اصلی «محتوا»، «زمانبندی» و «ساختار سینمای کودک» میچرخد. چالش «برای کودک» یا «درباره کودک» یکی از قدیمیترین و جدیترین نقدها به جشنواره است. بسیاری از منتقدان معتقدند بخشی از فیلمهای انتخاب شده، به جای اینکه «برای» مخاطب کودک و نوجوان ساخته شوند تا آنها را سرگرم کنند، درباره مشکلات کودکان و برای مخاطب بزرگسال ساخته شدهاند. این موضوع باعث میشود مخاطب اصلی یعنی کودکان با فیلم ارتباط برقرار نکنند و در سالن سینما خسته شوند.
در این جشنواره غالباً به افت کیفی آثار نسبت به دهههای طلایی سینمای کودک (دهه ۶۰ و ۷۰) اشاره میشود. همچنین، جشنواره بیش از آنکه فضایی برای «هنر مستقل» و «خلاقیت سینمایی» باشد، به سمت برنامههای ارگانی و شعاری متمایل شده است به صورتی که تشریفات و مراسمهای جانبی گاهی بر خودِ «سینما» سایه میاندازد.
نقد جدی و ساختاری که از سوی کارگردانان مطرح شد، این است که جشنواره تنها یک «ویترین یک هفتهای» است. آنها معتقدند سینمای کودک در اکران عمومی سراسری مورد حمایت قرار نمیگیرد و جشنواره نتوانسته است تضمینی برای دیده شدن این فیلمها در طول سال ایجاد کند که این امر باعث دلسردی فیلمسازان این حوزه شده است.
اینها، برخی مواردی است که در راستای بهبود عملکرد این جشنواره قدیمی مدنظر است و امید داریم انتظارات و پیشنهادات در این زمینه با حضور دبیری که خود از سینمای کودک و انیمیشن شروع به کار کرده، رفع شود.
اکران مستقل فیلمهای کوتاه در سینماها محقق شد
در هفتهای که گذشت، اعلام شد که پس از پیگیریهای چندماهه انجمن سینمای جوانان ایران، طرح اکران مستقل فیلمهای کوتاه در سینماهای کشور وارد مرحله اجرا میشود؛ طرحی که میتواند نقطه عطفی در نمایش و دیدهشدن فیلمهای سینمای کوتاه به شمار رود. بر اساس این طرح، فیلمهای کوتاه از این پس در قالب باکسهایی با مدت زمان ۷۰ تا ۹۰ دقیقه و در سانسهای مشخص، بهصورت مستقل روی پرده سینماها خواهند رفت.
در نخستین اکران «قرار» نیز فیلمهای کوتاه «تخطی» به کارگردانی میکائیل دیانی و تهیهکنندگی سیدمحمدهادی آقاجانی، «سرود کلنل» به کارگردانی سجاد مشتاق و تهیهکنندگی محمد طهان و «هایکپی» ساخته محمد رحمتی و تهیهکنندگی سیدمحمدرضا همایی در سینماهای سراسر کشور اکران میشوند.
پیش از این نیز، سینماهای نمایشدهنده فیلمهای کوتاه در اکران «قرار» اعلام شده بود که ۲۸ سینما در ۲۷ شهر به زودی اکران سه فیلم کوتاه منتخب را با زمانبندی مشخص آغاز خواهند کرد.
این سینماها عبارتند از تهران (بهمن و مهرشاهد)، مشهد (مهر کوهسنگی)، شیراز (امین تارخ)، اصفهان (پردیس ساحل)، یزد (خلیج فارس)، تبریز (۲۹ بهمن)، ارومیه (مهر)، کاشان (بهمن)، شهرکرد (بهمن)، اهواز (ساحل)، آبادان (کیهان)، دزفول (مهر و مادر)، ساری (سپهر)، سبزوار (پردیس سینمایی مهر)، بیرجند (بهمن)، کرج (هجرت)، زنجان (بهمن)، شاهرود (مهر)، رشت (سپیدرود)، قزوین (بهمن)، بروجرد (فلسطین)، خرم آباد (استقلال)، سنندج (بهمن)، کرمانشاه (آزادی)، گرگان (عصر جدید)، همدان (مهر) و ملایر (بهمن).
