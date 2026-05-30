توصیه های تغذیه ای وزارت بهداشت در روزهای گرم تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، احمد اسماعیل زاده اظهار داشت: گرمازدگی یا حمله های ناشی از گرمازدگی، زمانی رخ می دهد که بدن دیگر قادر به خنک کردن مناسب خود نباشد و دمای بدن به سرعت افزایش پیدا کند؛ موضوعی که می تواند به اندام های حیاتی آسیب جدی وارد کند.

وی افزود: بدن انسان به طور طبیعی از طریق تعریق خود را خنک می کند، اما در شرایط گرمای شدید، این مکانیسم ممکن است کافی نباشد. به همین دلیل رعایت نکات تغذیه ای و مصرف صحیح مایعات در روزهای گرم سال اهمیت بسیار زیادی دارد.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با تاکید بر مصرف فراوان مایعات، توصیه کرد: مردم حتی در صورت نداشتن احساس تشنگی نیز به میزان کافی مایعات مصرف کنند و منتظر تشنه شدن نمانند.

اسماعیل زاده با اشاره به ضرورت دوری از مصرف نوشیدنی های بسیار شیرین، ادامه داد: نوشیدنی های بسیار شیرین نه تنها کمکی به جبران آب بدن نمی کنند، بلکه می توانند موجب دفع بیشتر مایعات شوند. همچنین مصرف نوشیدنی های بسیار سرد ممکن است مشکلات گوارشی ایجاد کند.

وی با تاکید بر ضرورت جبران املاح از دست رفته بدن در اثر تعریق و جایگزین کردن نمک و مواد معدنی، گفت: تعریق شدید باعث دفع نمک و مواد معدنی از بدن می شود. مصرف نوشیدنی هایی مانند آب به همراه مقدار اندکی نمک، کمی لیموترش، خاکشیر یا تخم شربتی می تواند به جبران این املاح کمک کند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: افرادی که مبتلا به دیابت، فشار خون بالا یا بیماری های مزمن هستند، بهتر است از افزودن نمک به نوشیدنی ها خودداری کرده و فقط از ترکیب آب، آبلیمو، خاکشیر یا تخم شربتی استفاده کنند.

اسماعیل زاده همچنین درباره مصرف نوشیدنی های کافئین دار هشدار داد و گفت: نوشیدنی هایی مانند قهوه، چای پررنگ، نوشابه و شکلات های کاکائویی می توانند موجب دهیدراته و کم آبی بدن شوند و بهتر است در روزهای گرم مصرف آنها محدود شود.

وی با بیان اینکه مصرف میوه ها و سبزیجات تازه نقش مهمی در تامین آب بدن دارد، خاطرنشان کرد: توصیه می شود مردم در فصل گرما این مواد غذایی را بیشتر در برنامه روزانه خود قرار دهند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به تاثیر رژیم غذایی بر وضعیت آب بدن، گفت: مصرف بیش از حد پروتئین های حیوانی می تواند موجب افزایش کم آبی بدن شود، بنابراین بهتر است در روزهای گرم مصرف این مواد غذایی متعادل باشد.

اسماعیل زاده در پایان تاکید کرد: اضافه وزن و چاقی نیز می تواند فرآیند تنظیم دمای بدن را مختل کرده و باعث حفظ بیشتر گرما در بدن شود؛ بنابراین کنترل وزن نه تنها در تابستان بلکه در تمام طول سال ضروری است.