برگزاری دوره‌ آموزشی پیش از ازدواج در بین مددجویان کمیته امداد لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش میر شریفی در سخنانی، اظهار داشت: باتوجهبه اهمیت مراجعه به مشاور و همچنین ضرورت توانمندسازی فرهنگی جامعه مددجویی دورههای آموزشی پیش از ازدواج در قالب طرح «نوید زندگی» در لرستان در حال برگزاری است.
وی با اشاره به اینکه در استان هشت هزار و ۸۱۷ نفر از این آموزشها بهرهمند خواهند شد، گفت: گروه هدف در این طرح دختران ۱۵ تا ۱۸ سال، دختران ۱۹ تا ۳۵ سال و زنان مطلقه یا فاقد همسر دارای فرزند و بدون فرزند ۱۹ تا ۳۵ سال که پتانسیل ازدواج و یا ازدواج مجدد را دارند با اولویت مخاطبین روستایی و مناطق محروم هستند.
معاون کمیته امداد لرستان، ارتقای سلامت روانی، رفتاری، معنوی، اخلاقی و سلامت اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از آسیبهای احتمالی زمینهساز طلاق، ایجاد پایههای رابطه سالم و ارتقای سطح آگاهی و توانمندسازی روانی، اجتماعی و فرهنگی جوانان در آستانه ازدواج، کمک به انتخاب آگاهانه و واقعبینانه، آموزش مهارتهای ارتباطی مؤثر، کنترل هیجانات و ارتقای کیفیت زندگی مشترک، پیشگیری از اشتباهات احساسی و جبرانناپذیر، رفتارهای پر خطر و کاهش آسیبهای اجتماعی مرتبط با ازدواج ناپایدار، افزایش سلامت و تابآوری خانوادهها در برابر چالشها و مشکلات زندگی را از مهمترین اهداف اجرای این طرح بر شمرد.
میر شریفی، تصریح کرد: این طرح با حضور اساتید، روانشناسان و مشاوران باتجربه برگزار و در پایان دوره به شرکتکنندگان گواهینامه معتبر پایان دوره آموزشی اعطا خواهد شد.
