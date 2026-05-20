کشف ۲۲۰۰ تُن گوشت مرغ احتکار شده در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران میرحاجی، از کشف ۲۲۰۰ تن مرغ احتکارشده در شیراز با ورود ضابطان قضایی و بازرسان دستگاه های اجرایی خبر داد و اعلام کرد که پرونده این احتکار گسترده در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی شیراز تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه این حجم از مرغ در چندین سردخانه دپو شده بود، گفت: از کل محموله کشف‌شده، ۱۸ تن گوشت مرغ گرم بود که با دستور قضایی بلافاصله و زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی استان در بازار توزیع شد.

دادستان فارس با بیان اینکه تحقیقات برای شناسایی عوامل دخیل در این احتکار بزرگ آغاز شده است تصریح کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این محموله به‌قصد قطعه‌بندی و سوءاستفاده از اختلاف قیمت است.

میرحاجی اتهام اولیه عاملان این اقدام را «اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال عمده در توزیع مایحتاج عمومی » عنوان کرد و افزود: این پرونده به‌دلیل گستردگی، در صلاحیت مرجع قضایی استان قرار می‌گیرد.

دادستان فارس همچنین از جدیت دستگاه قضایی در نظارت بر بازار خبر داد و خاطرنشان کرد: در همین راستا از ابتدای جنگ تحمیلی سوم قرارگاه رصد ارزاق عمومی و ده قلم کالای اساسی در دادسرای مرکز استان تشکیل شده و نظارت میدانی بر بازار و زنجیره توزیع در دستور کار قرار دارد.