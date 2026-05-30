به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی نژاد ظهر شنبه در جلسه مجمع نمایندگان گیلان با روسای آموزش و پرورش استان گیلان در اداره کل آموزش و پرورش گیلان اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین ارکان کشور است.

وی گفت: در بین دستگاه‌های اجرایی کشور، هیچ نهادی به اندازه آموزش و پرورش دارای نیروی انسانی نیست و از طرفی محوریت حساس و سرنوشت‌سازی دارد بر همین اساس این مسئله در هر طرح و برنامه‌ای در مجلس مورد توجه قرار دارد و با تلاش و جدیت مورد پیگیری است.

نماینده رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حوزه آموزش و پرورش در جلب رای اعتماد دارای اهمیت فراوانی است که در تریبون‌ مجلس مورد بحث نمایندگان ملت قرار دارد.

کوچکی نژاد افزود: طبق شرایط حساس کشور مدارس تعطیل است اما فرهنگیان شبانه‌روز در حال فعالیت هستند لذا این فعالیت‌ها نشان‌دهنده اهمیت این مسئله است.

وی به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره و عنوان کرد: طبق این سند، چالش‌ها به حداقل می‌رسد و سرانه‌ها افزایش می‌یابد همچنین شاخص‌های دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی در راستای تربیت معلمان و اقدامات مربوط به این حوزه را شامل می‌شود.

نماینده رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: تامین مالی یکی از قانون‌هایی است که نیازمند مطالعه است و تغییر کاربری و ارزش افزوده ناشی از آن به صراحت در این قانون آمده است اما ویرایش آیین‌نامه برعهده نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در دستور کار قرار دارد.

کوچکی نژاد به تخصیص حدود صد درصد از عوارض شهرداری به آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: متاسفانه در بسیاری مناطق شاهد عدم پرداخت و بدهکاری شهرداری‌ها هستیم و در رشت نیز این رقم به بالای ۳۰ میلیارد تومان می‌رسد که پرداخت نشده است.

وی افزود: طبق قانون مصوب مجلس و الگوی مصرف؛ مدارس از پرداخت هزینه آب، برق و گاز معاف هستند اما عدم اجرایی شدن آن ناشی از ضعف در نگارش آیین نامه است.

نماینده رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: میانگین اعتبار آموزش و پرورش زیر هشت درصد است اما این رقم در گیلان حدود ۴/۵ درصد است در حالی که میانگین در سایر استان‌ها به بالای ۴ درصد می‌رسد.

کوچکی نژاد به چالش‌های متعدد در این‌ حوزه اشاره و خاطرنشان کرد: مبنای ضعیف رتبه بندی یکی از مسائلی است که از اقدامات اساسی مجلس بوده اما اجرای آن نیازمند اصلاح است.