منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دود مشاهده‌شده در منطقه شرق اصفهان مربوط به آتش‌سوزی در محل نگهداری و دپوی ضایعات سایت پسماند شهرداری اصفهان واقع در گردنه زینل است.

وی افزود: در پی وقوع این حادثه، تیم‌های آتش‌نشانی با استفاده از ماشین‌آلات اطفاییه و تانکرهای آبرسان در محل حاضر شده‌اند و عملیات اطفای حریق در حال انجام است.

شیشه‌فروش با اشاره به استمرار عملیات مهار آتش تصریح کرد: نیروهای امدادی و عملیاتی در تلاش هستند تا در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به کنترل و خاموش کردن کامل حریق اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات بیشتر درباره علت وقوع آتش‌سوزی و میزان خسارات احتمالی پس از پایان عملیات و بررسی‌های لازم اعلام خواهد شد.