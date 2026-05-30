به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته بیرانوند در جلسه هماهنگی اختتامیه داستان رضوی از پایان فرایند داوری آثار این دوره از جشنواره خبر داد و اظهار داشت: آیین اختتامیه این رویداد ملی با حضور ۱۲ برگزیده کشوری برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: از مجموع ۷۰۰ اثر ارسالی از سراسر کشور به دبیرخانه، حدود ۲۰۰ اثر به مرحله دوم راه یافتند که پس از داوری نهایی، نفرات برتر در دو بخش داستان بلند و کوتاه مشخص شدند.

دبیر اجرایی شانزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی با تأکید بر لزوم برگزاری باشکوه این آیین در شأن نام امام رضا (ع) و تثبیت جایگاه این جشنواره در لرستان، افزود: باتوجه‌به سطح ملی جشنواره و حضور مهمانان ویژه از جمله نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد بین‌المللی امام رضا (ع)، برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت زمان، تشریفات و استقبال از مدعوین در دستور کار قرار گرفته است.

بیرانوند، افزود: طی برگزاری این رویداد در استان یعنی از آغاز انتشار فراخوان تا پایان مهلت ارسال آثار، شش کارگاه استانی و دو کارگاه ملی داستان‌نویسی برگزار شد که در این کارگاه‌ها در مجموع بیش از هزار نفر شرکت کردند.

وی با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در پوشش این رویداد ملی، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های استان باهدف انعکاس اخبار جشنواره تأکید کرد.