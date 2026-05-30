۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳

پایان ۹ سال فرار کلاهبردار میلیاردی در زرند

زرند- فرمانده انتظامی شهرستان زرند از دستگیری کلاهبردار میلیاردی خبر داد که با طراحی ترفندی پیچیده و همکاری خانواده‌اش، به مدت ۹ سال در خانه‌ای که متروکه جلوه داده می‌شد، پنهان شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر؛ سرهنگ محسن شیخ‌زاهدی، پیش از ظهر شنبه در تشریح جزئیات این پرونده به خبرنگاران گفت: در پی اقدامات تخصصی و پیگیری‌های مستمر مأموران کلانتری ۱۱ زرند برای شناسایی و دستگیری یک متهم تحت تعقیب که به اتهام کلاهبرداری ۲۰ میلیارد ریالی به مدت ۹ سال متواری بود، سرنخ‌هایی از محل اختفای وی به دست آمد.

وی با اشاره به شگرد متهم برای فریب پلیس گفت: بررسی‌های فنی نشان داد متهم در تمام مدت ۹ سالِ گذشته در منزل شخصی خود حضور داشته است؛ اما خانواده وی برای گمراه کردن مأموران و القای این تصور که ساختمان خالی از سکنه است، همه‌روزه درب ورودی منزل را از بیرون قفل می‌کردند.

وی افزود: با تکمیل تحقیقات میدانی و اطمینان از حضور متهم در مخفیگاه، مأموران انتظامی با هماهنگی مقام قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه وارد مخفیگاه شده و فرد متواری را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی زرند خاطرنشان کرد: متهم پس از دستگیری و تکمیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی و پاسخگویی به اتهامات مالی به مرجع قضایی معرفی شد.

