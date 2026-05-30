سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی کرمانشاه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با صدور حکمی، کیوان وسطی را به عنوان سرپرست مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه منصوب کرد.

این انتصاب در راستای تقویت خدمات درمانی و ارتقای عملکرد مجموعه درمان تأمین اجتماعی استان انجام شده است.

کیوان وسطی پیش از این مسئولیت‌های مختلفی در حوزه درمان و مدیریت سلامت بر عهده داشته است.

از جمله سوابق اجرایی وی می‌توان به ریاست درمانگاه تأمین اجتماعی اسلام‌آبادغرب، ریاست بیمارستان حضرت معصومه (س) کرمانشاه، رئیس اداره بیماری‌های مزمن و سالمندی و همچنین رئیس اداره شوراها و کمیسیون‌های پزشکی اشاره کرد.

وی دارای تجربه مدیریتی در بخش‌های مختلف درمانی بوده و سال‌ها در حوزه ارائه خدمات سلامت و درمان فعالیت کرده است.

مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان کرمانشاه مسئولیت راهبری و نظارت بر مراکز درمانی وابسته به این سازمان در سطح استان را بر عهده دارد و نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان ایفا می‌کند.