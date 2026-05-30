«قمارباز» فقط درباره ترامپ نیست؛ روایت یک تقابل تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه شهید آوینی، حسام ابوالحسنی کارگردان و نویسنده مستند «قمارباز» از پخش این اثر از تلویزیون در هفته جاری خبر داد و گفت که این مستند فراتر از شخصیت دونالد ترامپ، ریشهها و روند تاریخی تقابل ایران و آمریکا را از دوران جنگ سرد تاکنون بررسی میکند.
ابوالحسنی در تشریح ایده اولیه این مستند اظهار کرد: ایده اولیه این اثر از مدتها قبل و در جریان گفتگوهایی که با دوستان و اهالی هنر درباره ضرورت ساخت مستندی پیرامون دونالد ترامپ داشتیم، شکل گرفت. این مستند در عین حال که به دونالد ترامپ میپردازد، تلاش میکند تصویری از روند تاریخی روابط و تقابل ایران و آمریکا ارائه دهد؛ روندی که به باور من محدود به چند سال اخیر نیست و ریشههای آن به دهههای گذشته باز میگردد.
این مستندساز با بیان اینکه نباید این مسئله را صرفا به عملکرد چند فرد تقلیل داد، تصریح کرد: برخی تصور میکنند همه چیز به ترامپ یا نتانیاهو مربوط میشود اما ما در این مستند خواستیم نشان دهیم که این تقابل سابقهای طولانی دارد و باید در بستر تاریخی و راهبردی خود دیده شود. داستان مستند از سالهای آغازین جنگ سرد شروع میشود و در ادامه، تحولات مختلف را تا شرایط امروز دنبال میکند.
وی در پایان در مورد روند تولید «قمارباز» گفت: پس از انجام پژوهشهای اولیه، منابع آرشیوی گستردهای مورد بررسی قرار گرفت و تصاویر و مصاحبههای مرتبط، از جمله بخشهایی از سخنان و مصاحبههای دونالد ترامپ، در مستند استفاده شد.
