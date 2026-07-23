۲۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در مریوان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز و جلوگیری از هدررفت منابع انرژی، صبح پنجشنبه ۲۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان مریوان شناسایی و از مدار مصرف برق خارج شد.

این تجهیزات غیرمجاز در جریان اقدامات انجام‌شده با دریافت گزارش‌های مردمی و پس از هماهنگی و صدور دستور قضائی از سوی دادستان شهرستان مریوان، با همکاری نیروی انتظامی شناسایی و جمع‌آوری شدند.

بر اساس این گزارش، از مجموع دستگاه‌های کشف‌شده، ۱۶ دستگاه در هفت منزل مسکونی و ۱۱ دستگاه دیگر در یک خانه‌باغ مستقر بود که با شناسایی محل فعالیت، تمامی تجهیزات ضبط و برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع ذی‌ربط شد.

بازگشت برق معادل مصرف ۱۲۰ خانوار به شبکه

برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد مصرف برق ۲۷ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف‌شده، معادل میزان مصرف برق حدود ۱۲۰ خانوار بوده است؛ موضوعی که ضرورت برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و صیانت از شبکه برق را بیش از پیش نمایان می‌کند.

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با قدردانی از همکاری و مشارکت شهروندان در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، از مردم خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در این زمینه، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی شرکت یا مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.