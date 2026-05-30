جزئیاتی از نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جمالی در نشست خبری سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تعداد یک میلیون و ۸۰ هزار نفر در یک یا دو گروه آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده اند که در نهایت داوطلب واقعی یک میلیون و ۳۰ هزار نفر تاکنون است.



وی درباره سوابق تحصیلی گفت: مطابق با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سوابق تحصیلی ۶۰ درصد در نمره نهایی داوطلب تاثیر دارد. در گروه های آزمایشی علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی این ۶۰ درصد شامل ۴۳ درصد مربوط به پایه دوازدهم و ۱۷ درصد مربوط به پایه یازدهم است. برای گروه های زبان و هنر چون فقط نمرات دروس عمومی برای آنها محاسبه می شود سوابق تحصیلی پایه یازدهم ۱۰ درصد و پایه دوازدهم ۲۰ درصد در نظر گرفته می شود و ۷۰ درصد نمره مربوط به کنکور است.



جمالی گفت: دروس سوابق تحصیلی حداکثر ۶ درس در هر پایه است. کسانی که نیاز به ترمیم و یا ایجاد سوابق تحصیلی در پایه های یازدهم و دوازهم دارند باید در آزمون های ترمیمی شرکت کنند که آموزش و پرروش در اواسط هفته زمان بندی آن را اعلام می کند.



وی درباره سوابق تحصیلی آزمون دانشجو معلم پذیرش دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی گفت: نمره معرفی برای ارزیابی شایستگی معلمی در گروه های آزمایشی علوم انسانی، علوم ریاضی و علوم تجربی شامل ۶۰ درصد نمره کنکور و ۴۰ درصد آزمون اختصاصی تربیت معلم است. این نمره در گروه های آزمایشی زبان و هنر شامل ۵۵.۶ درصد نمره کنکور و ۴۴.۴ درصد آزمون اختصاصی تربیت معلم است. نتایج چند برابر ظرفیت در زمان مناسب اعلام می شود.



معاون سازمان سنجش گفت: نمره کل نهایی که براساس آن قبولی و اعلام نتیجه خواهد شد شامل ۴ بخش خواهد بود. از ۱۰۰ درصد نمره در سه گروه اصلی ۱۵ درصد کنکور، ۱۰ درصد آزمون اختصاصی تربیت معلم، ۵۰ درصد سوابق تحصیلی و ۲۵ درصد نمره ارزیابی شایستگی معلمی است. در دو گروه زبان و هنر ۲۵ درصد کنکور، ۲۰ درصد آزمون اختصاصی تربیت معلم، ۳۰ درصد سوابق تحصیلی و ۲۵ درصد نمره ارزیابی شایستگی معلمی است.



وی تاکید کرد: شرط معرفی برای مرحله انتخاب رشته آزمون پذیرش دانشجو معلم، داشتن حدنصاب ۵۰ درصد ارزیابی شایستگی معلمی، دارا بودن حداقل نمره ۵ هزار کنکور و حداقل نمره ۵ هزار آزمون اختصاصی تربیت معلم است.



جمالی درباره سهمیه بندی مناطق گفت: از دهه ۶۰ که سهمیه بندی مناطق در آزمون سراسری تصویب شده است تاکنون تغییرات جزئی در این زمینه بوجود آمده است. سهمیه بندی به دلیل عدم تعادل بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف است. گزینه های مختلفی مورد بحث بوده و حتی برخی دهک ها را مطرح کرده اند. ما امیدواریم که سطوح دسترسی همگان به شرایط مناسب برقرار باشد تا نیازی به سهمیه بندی نباشد.



وی درباره آزمون سمپاد و نمونه دولتی گفت: آزمون سمپاد برای پایه هفتم شامل دو دفترچه ۶۰ سوالی خواهد بود. دفترچه اول ضریب ۳ و دفترچه دوم ضریب یک دارد. حداکثر سه مدرسه می توانستند انتخاب کنند. برای پایه دهم دو دفترچه شامل یک دفترچه ۷۵ دقیقه ای و یک دفترچه ۵۰ سوالی شامل استعداد تحلیلی هر دو با ضریب یک خواهد بود.



معاون سازمان سنجش یادآور شد: نمره سازی برای مدارس سمپاد به صورت ۵۰ – ۵۰ خواهد بود ولی برای مدارس نمونه دولتی ۶۰ درصد سوابق تحصیلی، ۱۰ درصد استعداد تحلیلی، ۳۰ درصد نمره پایه قبلی دانش آموز اعمال خواهد شد. این نمرات توسط آموزش و پرورش به سازمان سنجش داده می شود. پیش بینی می شود نتایج در نیمه مرداد اعلام شود.