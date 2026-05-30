جزئیاتی از نحوه تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، احسان جمالی در نشست خبری سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تعداد یک میلیون و ۸۰ هزار نفر در یک یا دو گروه آزمایشی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده اند که در نهایت داوطلب واقعی یک میلیون و ۳۰ هزار نفر تاکنون است.
وی درباره سوابق تحصیلی گفت: مطابق با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سوابق تحصیلی ۶۰ درصد در نمره نهایی داوطلب تاثیر دارد. در گروه های آزمایشی علوم ریاضی، علوم انسانی و علوم تجربی این ۶۰ درصد شامل ۴۳ درصد مربوط به پایه دوازدهم و ۱۷ درصد مربوط به پایه یازدهم است. برای گروه های زبان و هنر چون فقط نمرات دروس عمومی برای آنها محاسبه می شود سوابق تحصیلی پایه یازدهم ۱۰ درصد و پایه دوازدهم ۲۰ درصد در نظر گرفته می شود و ۷۰ درصد نمره مربوط به کنکور است.
جمالی گفت: دروس سوابق تحصیلی حداکثر ۶ درس در هر پایه است. کسانی که نیاز به ترمیم و یا ایجاد سوابق تحصیلی در پایه های یازدهم و دوازهم دارند باید در آزمون های ترمیمی شرکت کنند که آموزش و پرروش در اواسط هفته زمان بندی آن را اعلام می کند.
وی درباره سوابق تحصیلی آزمون دانشجو معلم پذیرش دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی گفت: نمره معرفی برای ارزیابی شایستگی معلمی در گروه های آزمایشی علوم انسانی، علوم ریاضی و علوم تجربی شامل ۶۰ درصد نمره کنکور و ۴۰ درصد آزمون اختصاصی تربیت معلم است. این نمره در گروه های آزمایشی زبان و هنر شامل ۵۵.۶ درصد نمره کنکور و ۴۴.۴ درصد آزمون اختصاصی تربیت معلم است. نتایج چند برابر ظرفیت در زمان مناسب اعلام می شود.
معاون سازمان سنجش گفت: نمره کل نهایی که براساس آن قبولی و اعلام نتیجه خواهد شد شامل ۴ بخش خواهد بود. از ۱۰۰ درصد نمره در سه گروه اصلی ۱۵ درصد کنکور، ۱۰ درصد آزمون اختصاصی تربیت معلم، ۵۰ درصد سوابق تحصیلی و ۲۵ درصد نمره ارزیابی شایستگی معلمی است. در دو گروه زبان و هنر ۲۵ درصد کنکور، ۲۰ درصد آزمون اختصاصی تربیت معلم، ۳۰ درصد سوابق تحصیلی و ۲۵ درصد نمره ارزیابی شایستگی معلمی است.
وی تاکید کرد: شرط معرفی برای مرحله انتخاب رشته آزمون پذیرش دانشجو معلم، داشتن حدنصاب ۵۰ درصد ارزیابی شایستگی معلمی، دارا بودن حداقل نمره ۵ هزار کنکور و حداقل نمره ۵ هزار آزمون اختصاصی تربیت معلم است.
جمالی درباره سهمیه بندی مناطق گفت: از دهه ۶۰ که سهمیه بندی مناطق در آزمون سراسری تصویب شده است تاکنون تغییرات جزئی در این زمینه بوجود آمده است. سهمیه بندی به دلیل عدم تعادل بین وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف است. گزینه های مختلفی مورد بحث بوده و حتی برخی دهک ها را مطرح کرده اند. ما امیدواریم که سطوح دسترسی همگان به شرایط مناسب برقرار باشد تا نیازی به سهمیه بندی نباشد.
وی درباره آزمون سمپاد و نمونه دولتی گفت: آزمون سمپاد برای پایه هفتم شامل دو دفترچه ۶۰ سوالی خواهد بود. دفترچه اول ضریب ۳ و دفترچه دوم ضریب یک دارد. حداکثر سه مدرسه می توانستند انتخاب کنند. برای پایه دهم دو دفترچه شامل یک دفترچه ۷۵ دقیقه ای و یک دفترچه ۵۰ سوالی شامل استعداد تحلیلی هر دو با ضریب یک خواهد بود.
معاون سازمان سنجش یادآور شد: نمره سازی برای مدارس سمپاد به صورت ۵۰ – ۵۰ خواهد بود ولی برای مدارس نمونه دولتی ۶۰ درصد سوابق تحصیلی، ۱۰ درصد استعداد تحلیلی، ۳۰ درصد نمره پایه قبلی دانش آموز اعمال خواهد شد. این نمرات توسط آموزش و پرورش به سازمان سنجش داده می شود. پیش بینی می شود نتایج در نیمه مرداد اعلام شود.
معاون سازمان سنجش از ثبتنام بیش از یک میلیون نفر در کنکور ۱۴۰۵ خبر داد و جزئیات تاثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی در گروههای آزمایشی اصلی و نحوه محاسبه نمره برای پذیرش دانشجومعلمان را تشریح کرد.
