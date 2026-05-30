۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

فرصت جدید برای ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ آغاز شد

ثبت‌ نام مرحله دوم آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از امروز ۹ خرداد آغاز شد. تمام جاماندگان و داوطلبان قبلی می توانند نسبت به ثبت نام جدید یا ویرایش اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد در روزهای ۱۶ تا ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ انجام شده بود. ثبت نام مجدد برای آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ برای جاماندگان از امروز ۹ خرداد آغاز شده است و این فرصت تا دوشنبه ۱۱ خرداد ادامه دارد.

همچنین امکان تغییر حوزه امتحانی و یا تغییر رشته و گروه آزمایشی هم فراهم شده است و داوطلبانی که قبلاً ثبت نام کرده‌اند می توانند در روزهای ۹ تا ۱۱ خرداد حوزه آزمونی، گروه آزمایشی و یا رشته خود را تغییر دهند.

آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۸ و ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

زهره بال

