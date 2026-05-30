نوید حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان اصفهان است‌.

وی با اشاره به اینکه بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) طی ساعات آینده بین ۳۸ و ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد، افزود: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده بین ۲ تا چهار درجه سلسیوس کاهش می یابد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: طی پنج روز آینده آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید به ویژه برای امروز و فردا پیش‌بینی می‌شود.

حاجی بابایی ادامه داد: طی این مدت، نفوذ گردوغبار، احتمال خیزش گردوخاک محلی، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا را نیز انتظار داریم.

وی اضافه کرد: از فردا یکشنبه به تدریج از میزان ابرناکی کاسته خواهد شد.

به گفته معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، بیشترین سرعت وزش باد طی شبانه روز گذشته در خوانسار بوده که به ۸۶ کیلومتر بر ساعت رسید؛ همچنین باد با سرعت ۶۵ کیلومتر بر ساعت شهر اصفهان را درنوردید.