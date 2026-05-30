۴۹۰ میلیارد تومان سود سهامداری واریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپردهگذاری مرکزی، این شرکت اعلام کرد: در هفته اول خرداد ماه سال جاری، مبلغی بالغ بر ۴۹۰ میلیارد و ۴۰۹ میلیون تومان سود جاری، سنواتی و حق تقدم از سوی ۳ ناشر به حساب یک میلیون و ۱۵۵ هزار و ۴۹۴ سهامدار از طریق اطلاعات سامانه «سجام» واریز شد.
واریز سود جاری ۳ شرکت
این گزارش میافزاید: در هفته اول خرداد ماه، ۳ شرکت «سپیدار سیستم آسیا، گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری و سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها آهن» سود جاری یک میلیون و ۱۵۵ هزار و ۴۹۴ سهامدار که شامل ۴۹۰ میلیارد و ۴۰۹ میلیون تومان میشود را به حساب بانکی آنها واریز کردند.
درگاه هوشمند سهامداران
سامانه «سجام» (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) به عنوان یک بستر ملی و یکپارچه، فرایندهای حضور در بازار سرمایه را برای تمامی فعالان (اعم از حقیقی و حقوقی) آسان کرده است. هر فرد تنها یکبار با ثبت اطلاعات خود در این سامانه و انجام احراز هویت، میتواند از خدمات متنوعی شامل «دریافت سودهای جاری، سنواتی و سود سهام عدالت، صدور کد معاملاتی و ورود رسمی به بازار سرمایه، دسترسی به درگاه ذینفعان بازار سرمایه، مشاهده داراییها، دریافت گواهی سهام، لیست مجامع، و سایر خدمات الکترونیکی» بهرهمند شود.
برای ثبتنام یا احراز هویت در این سامانه، کافی است به آدرس www.sejam.ir مراجعه کنید.
چرا سجامی شویم؟
مزایای «سجام» تنها به دریافت سود محدود نمیشود. با ثبتنام در این سامانه، دیگر هیچ نهاد مالی در بازار سرمایه نیازی به دریافت مجدد اطلاعات شما نخواهد داشت. همهچیز یکپارچه، سریع و با امنیت کامل در اختیار سهامداران قرار میگیرد.
مشاهده آسان سودهای واریزی
سهامداران میتوانند با مراجعه به درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس dara.csdiran.ir و ورود به بخش «گزارشها – سودهای پرداختشده»، جزئیات سودهای واریزی شرکتهایی که در آنها سهام دارند را مشاهده کنند. این امکان، شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات مالی را برای سرمایهگذاران تضمین میکند.
شایان ذکر است سود جاری سودی است که شرکتها پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و تصویب صورتهای مالی، به صورت نقدی بین سهامداران تقسیم میکنند.
سود سنواتی به سودی گفته میشود که به دلیل عدم دریافت آن توسط سهامدار در سالهای گذشته، به حساب او پرداخت نشده و با درخواست وی یا واریز متمرکز از طریق سجام به حسابش واریز میشود.
حق تقدم به سهامداران فعلی یک شرکت، حق خرید سهام جدید شرکت با قیمتی کمتر از قیمت بازار داده میشود. در صورت عدم تمایل به خرید، میتوانند حق تقدم خود را به فروش برسانند و مبلغ آن را دریافت کنند.
