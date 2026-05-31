خرید تضمینی ۹۰ هزار تن گندم و کلزا در گلستان

ابراهیم هزارجریبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت محصولات راهبردی گندم و کلزا در استان اظهار کرد: برداشت گندم از اوایل خردادماه آغاز شده و با تمهیدات انجام‌شده، فرآیند خرید تضمینی توسط اداره کل غله و بازرگانی استان به‌صورت منظم در حال انجام است.

وی افزود: در سطح استان ۱۰۳ مرکز خرید شامل مراکز دولتی، بخش خصوصی، سازمان تعاون روستایی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی فعال هستند و عملیات خرید گندم را انجام می‌دهند که تاکنون حدود ۶۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

هزارجریبی با اشاره به تأثیر شرایط جوی بر میزان برداشت گفت: به دلیل بارندگی‌های اخیر، میزان خرید نسبت به سال گذشته کاهش داشته اما روند برداشت همچنان ادامه دارد و حدود ۵۰ درصد مراکز خرید در حال فعالیت هستند و با افزایش برداشت در مناطق مختلف، مراکز نیز تقویت خواهند شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان همچنین درباره وضعیت محصول کلزا گفت: برداشت کلزا در استان تقریباً به پایان رسیده و تاکنون حدود ۳۰ هزار هکتار برداشت و نزدیک به ۵۰ هزار تن خرید تضمینی انجام شده است، در حالی که حدود ۹ هزار هکتار دیگر نیز باقی مانده که در روزهای آینده برداشت خواهد شد.

وی با اشاره به روند پرداخت مطالبات کلزاکاران اظهار کرد: در مرحله نخست ۵۰ درصد مطالبات به‌صورت فوری پرداخت شده و مابقی نیز در بازه کوتاه‌مدت حدود دو هفته‌ای در حال تسویه است و بخش عمده پرداخت‌ها انجام شده است.

هزارجریبی با بیان اینکه قیمت خرید کلزا در سال جاری شرایط مطلوبی برای کشاورزان ایجاد کرده است، گفت: قیمت پایه بیش از ۱۱۰ هزار تومان تعیین شده و حتی بخش خصوصی نیز با نرخ‌های نزدیک به این قیمت در حال خرید است که این موضوع سال زراعی مناسبی را برای دانه‌های روغنی رقم زده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: خرید گندم به‌صورت تضمینی و از طریق دولت انجام می‌شود و پس از تحویل محصول، لیست کشاورزان به بانک کشاورزی ارسال و پرداخت‌ها بدون وقفه انجام می‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان همچنین به وضعیت محصول جو اشاره کرد و گفت: خرید جو عمدتاً توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و نیازی به ورود دولت در خرید تضمینی این محصول وجود ندارد.

هزارجریبی با تأکید بر تداوم حمایت از کشاورزان افزود: هدف اصلی مجموعه جهاد کشاورزی، تسهیل در روند برداشت، خرید و پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان است تا تولید محصولات راهبردی استان بدون اختلال ادامه یابد.