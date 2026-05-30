تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از حملات هوایی ارتش صهیونیستی به شهرک‌ها شوکین، النبطیه، الکفور و الشهابیه در جنوب لبنان خبر دادند.

همزمان منابع خبری از دو حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک های المروانیه در صیدا و زفتا در نبطیه در جنوب لبنان خبر دادند.

همچنین رژیم صهیونیستی حملاتی به شهرک های تولین در مرجعیون و کفر دونین در بنت جبیل انجام داد.

شهرک میدون در بقاع غربی در شرق لبنان نیز هدف حمله هوایی قرار گرفت. حومه شهرک کفرحمام در حاصبیا در جنوب لبنان نیز در یک نوبت بمباران شد.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی با نقض گسترده آتش بس، مناطق جنوبی و شرقی لبنان را آماج حملات سنگین قرار داده است.