حزب الله پادگانهای لیمان و شومیرا را با پهپاد هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حزب الله اعلام کرد که مراکز تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی و جنگ افزارهای آنها را در شهرک بیت لیف در جنوب لبنان درهم کوبیده است.

حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد که با پهپاد انتحاری مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی را در پادگان لیمان هدف قرار داده است. همچنین حزب الله در بیانیه ای از حمله پهپادی به پادگان شومیرا نیز خبر داد.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی را در شرق شهرک الغندوریه در جنوب لبنان با موشک هدف قرار داد.

همزمان رسانه های رژیم صهیونیستی از فعال شدن آژیرهای هشدار در منطقه عرب العرامشه در شمال فلسطین اشغالی به دلیل احتمال نفوذ پهپاد از لبنان خبر داد.

از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اندکی پیش یک پهپاد شلیک‌ شده از لبنان به سمت المطله در شمال فلسطین اشغالی را رهگیری کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که شهر نهاریا با پنج موشک از سوی حزب الله هدف قرار گرفته است.

حزب ‌الله لبنان تصاویری از حمله به تجمع خودروهای نظامی و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف شهرک زوطر الشرقیه در جنوب لبنان را منتشر کرد.