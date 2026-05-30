معاون استاندار بوشهر: مدیریت مصرف آب و برق در استان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی بعد از ظهر شنبه در دومین نشست شورای اداری استان بوشهر با اشاره به هشدار گرمای شدید توسط هواشناسی اظهار کرد: در هفته گذشته افزایش متوسط ۳۰۰ درصدی اوج بار در مناطق گرمسیر و افزایش ۵۰ درصدی اوج بار را در سایر مناطق داشتیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: به ازای هر درجه افزایش دمای محیط در استان بوشهر ۵۰ مگاوات به بار شبکه اضافه می‌شود.

انتظار از دستگاه‌های اجرایی

وی ادامه داد: انتظار ما از دستگاه‌های اجرایی مواردی چون تنظیم دمای کولر روی ۲۵ درجه، تعدیل روشنایی محوطه ادارات و پرهیز از نورپردازی نمای ساختمان‌ها و تابلوها، با هدف کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی در ساعت اداری و کاهش حداقل ۷۰ درصدی پس از پایان وقت اداری است.

رجایی افزود: کنترل دقیق فرآیند تعطیلی واحدها، خروج نیروها و حصول اطمینان از خاموش بودن لوازم برقی و همچنین تعیین کارشناس انرژی و نظارت روزانه بر این امر مورد انتظار است.

به کارگیری مولدهای برق اضطراری

معاون عمرانی استاندار بوشهر با تاکید بر به کارگیری مولدهای برق اضطراری حداقل سه ساعت در طول روز اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی بر اساس مصوبه هیئت وزیران مکلف به اخذ گواهی انرژی ساختمان (تعیین رده انرژی) مطابق استاندارد ملّی و اخذ رده انرژی A با شناسایی و اجرای راهکارهای مناسب هر ساختمان بر اساس برنامه زمانبندی هستند.

وی تاکید کرد: تعدیل روشنایی واحدهای صنفی با اولویت کاهش مصرف انرژی و استفاده از تجهیزات کم‌مصرف با نظارت شرکت توزیع برق و اداره صمت و همچنین تنظیم روشنایی و دمای کولر مراکز مذهبی با همکاری شرکت برق و اداره اوقاف ضرورت دارد.

استفاده از منابع آب غیرمتعارف

این مسئول تصریح کرد: در مناطقی که وزارت نیرو امکان استفاده از منابع آب غیرمتعارف را اعلام می‌کنید استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز نباید انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: ثبت همه پروژه‌ها و طرح های عمرانی قابل افتتاح و شروع عملیات اجرایی به مناسبت هفته دولت در سامانه منتاک انجام شود.