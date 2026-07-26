به گزارش خبرگزاری مهر، شاهپور رجائی در چهارمین نشست شورای اداری استان بوشهر با اشاره به افتتاح پروژههای عمرانی در هفته دولت اظهار کرد: دستگاههای اجرایی استان بوشهر در بارگذاری اطلاعات در سامانه منتاک اهتمام ورزند تا روند کار تسریع شود.
معاون عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه، پروژههای هفته دولت در شهرستانهای دهگانه استان، افتتاح یا اجرایی میشوند، تصریح کرد: دستگاههای اجرایی، شهرداریها و دهیاریها اطلاعات تمام پروژههای قابل افتتاح یا شروع عملیات اجرایی را در سامانه "منتاک" ثبت کنند و تکمیل طرحهای نیمهتمام را به عنوان اولویت اصلی خود در حوزه عمرانی و زیربنایی قرار دهند.
رجایی تصریح کرد: بیش از ۷۳۱ پروژه نیمه تمام از محل اعتبارات استانی وجود دارد که ۳۲۱ مورد از آنها بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برای تکمیل این ۳۲۱ پروژه بالغ بر ۱۷ همت اعتبار مورد نیاز است. بنابراین با توجه به سرمایه گذاری های هنگفت صورت گرفته از محل منابع عمومی دولت برای این طرحها و لزوم فراهم کردن زمینه انتفاع عمومی از این منابع، کمیته برنامه ریزی شهرستانها و دستگاههای اجرایی استان، از تعریف پروژه جدید اجتناب کنند و تمام تمرکز و اهتمام بر تکمیل پروژههای جدید اولویت دار باشد.
وی اضافه کرد: اطلاعات پروژههای افتتاحی یا اجرایی، توسط دبیر هفته دولت اطلاعرسانی میشود و تلاش شده، پروژههای عمرانی از کیفیت بالایی برخوردار باشند.
معاون عمرانی استاندار بوشهر در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت مصرف بهینه انرژی توسط دستگاههای اجرایی استان گفت: شرکت توزیع نیروی برق استان، کمیته پایش منتخب کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی نظارت دقیقی بر مصارف انرژی و آب دستگاههای اجرایی بعمل آورده و گزارش ارزیابی و دستگاههای اجرایی برتر در این زمینه را اعلام کنند.
رجایی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم استفاده حداکثری دستگاههای اجرایی از ظرفیت مولدسازی برای تأمین مالی تکمیل پروژههای نیمه تمام اولویتدار تأکید کرد.
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