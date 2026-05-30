نبرد سنگین میان نیروهای مقاومت لبنان و نظامیان صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه به المیادین اعلام کردند: آنچه دشمن سعی دارد به عنوان یک دستاورد میدانی قابل توجه به تصویر بکشد، چیزی جز پیشرفت محدود پس از ماه‌ها نبرد شدید نیست. دشمن کوتاه‌ترین و نزدیک‌ترین مسیر به مرز را برای رسیدن به رودخانه لیتانی انتخاب کرده و آن را به عنوان یک دستاورد ارائه می‌دهد. دشمن با توجه به ناتوانی در تحمیل ثبات یا تأمین امنیت نیروهای خود در مناطقی که وارد شده است، پیشرفت محدود خود را به عنوان یک دستاورد ارائه می‌دهد.

این منابع بیان کردند: فاصله جغرافیایی بین مرزی که دشمن از آنجا حمله خود را در منطقه اصبع الجلیل آغاز کرده و رودخانه لیتانی از ۳ کیلومتر فراتر نمی‌رود.

منابع مذکور افزودند: ارتش دشمن حدود ۳ ماه طول کشید تا تقریباً ۸ روستای لبنانی واقع در محور پیشروی که آنها را به رودخانه لیتانی هدایت کرد، اشغال کند.از میان هشت روستای اشغال شده، ۳ روستا کاملاً ویران شده و عاری از هرگونه حضور غیرنظامی یا نظامی مقاومت بودند.

این منابع تاکید کردند: مقاومت به مدت سه ماه توانست دشمن را در این محور عقب براند و علیرغم استقرار نیروهای نخبه، خسارات سنگینی را متحمل شود.

منابع مذکور افزودند: ارتش اسرائیل سیاست زمین سوخته را در پیش گرفته و آتش سنگین به کار گرفت. دشمن تمام مناطق شهری مشرف به رودخانه لیتانی را برای جلوگیری از حضور نیروهای مقاومت در آنجا، تخریب کرده است.

این منابع تاکید کردند: دشمن هنوز با هر پیشروی برای جلوگیری از هرگونه درگیری با مقاومت، سیاست زمین سوخته را به کار می‌گیرد. همه نیروهای دشمن در خطوط عقب، تا مواضع مرزی و فراتر از آن، زیر آتش مقاومت هستند و در امان نیستند.

منابع مذکور افزودند: ارتش اسرائیل تاکنون نتوانسته در هیچ منطقه‌ای که وارد شده است، مستقر شود و این درس تاکتیکی و عملیاتی است. میدان نبرد صحنه جنگ و گریز است و نبرد همچنان جریان دارد.

این منابع تصریح کردند: دشمن هنوز نتوانسته است که کنترل زوطر شرقی و یحمر را به دست گیرد و همچنان در اطراف این دو شهرک است. مقاومت درگیر نبردهای قهرمانانه در زوطر الشرقیه و یحمار است و این دو شهر همچنان صحنه نبرد سنگین هستند.