دنیامالی: تیم امید باید پیوسته در آسیا و المپیک موفق ظاهر شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با حضور در اردوی تیم ملی امید روحیه ای مضاعف به شاگردان حسین عبدی داد.

او پس از معرفی بازیکنان و اعضای کادرفنی و سپس صحبت های مهدی تاج ریاست فدراسیون به بیان دیدگاه خود در خصوص بازی های آسیایی ناگویا پرداخت و گفت: آخرین مدال‌آوری مهم فوتبال ایران در بازی‌های آسیایی به حدود ۲۰ سال پیش بازمی‌گردد. جایی که تیم ایران در دوره‌ای موفق به کسب مدال شد.

او افزود: از آن زمان تاکنون در حدود چهار دوره گذشته، فوتبال کشور نتوانسته به موفقیت قابل توجهی دست پیدا کند و این موضوع یکی از خلأهای جدی در مسیر توسعه فوتبال ایران است.

دنیامالی با بیان اینکه ارزیابی‌ها نشان می‌دهد تیم امید ایران در شرایط فعلی جزو سه تا چهار تیم برتر آسیا قرار دارد، تأکید کرد: هدف‌گذاری فدراسیون و کادر فنی باید به گونه‌ای باشد که تیم فوتبال امید بتواند در بازه فشرده حدود ۱۱۰ روزه آماده حضور قدرتمند در رقابت‌های پیش‌رو شود.

وی با اشاره به نقش کادر فنی به سرمربیگری امیدها گفت: انتظار ما از کادر فنی این است که تیم بتواند به قهرمانی آسیا دست پیدا کند. او تصریح کرد این ظرفیت در کادر فنی، سرمربی و ساختار فدراسیون وجود دارد و باید از آن به بهترین شکل استفاده شود.

وزیر ورزش و جوانان همچنین با تأکید بر اهمیت تیم‌های پایه در مسیر تیم ملی بزرگسالان گفت: یکی از مشکلات گذشته، ایجاد خلأ میان تیم‌های جوانان، امید و تیم ملی بوده است. ما معتقدیم هرچه تیم امید فعال‌تر باشد و در رویدادهای مختلف شرکت کند، روند پشتوانه‌سازی برای تیم ملی نیز تقویت خواهد شد.

وی ادامه داد: من اساساً با واژه «پوست‌اندازی» موافق نیستم؛ چراکه این موضوع باید به صورت پیوسته و مستمر انجام شود. ترکیب تیم‌ها باید همواره تلفیقی از بازیکنان باتجربه و جوان باشد تا جریان رشد بازیکنان قطع نشود.

دنیامالی با اشاره به هدف‌گذاری بزرگ‌تر برای فوتبال ایران گفت: انتظار داریم تیم امید بتواند پس از حدود ۵۰ سال، سهمیه حضور در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس را کسب کند. بازی‌های پیش‌رو از اهمیت بالایی برخوردار است و از هم‌اکنون آنالیز رقبا از جمله ژاپن که میزبان رقابت‌هاست آغاز شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند مسیر موفقیت را هموار کند، گفت: با حمایت فدراسیون و کادر فنی، دستیابی به مدال طلا در بازی های آسیایی دور از دسترس نیست و می‌توان به نتیجه‌ای تاریخی امیدوار بود.

دنیامالی همچنین درباره ارتباط تیم امید و تیم ملی بزرگسالان اظهار داشت: استفاده از بازیکنان تیم امید در جام ملت‌ها و تیم بزرگسالان باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود و تا پایان رقابت‌های پیش‌رو در بازی‌های آسیایی، تغییرات اساسی در این ترکیب رخ نخواهد داد.

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته از جمله دوره‌هایی که باشگاه‌ها در مقاطع حساس بازیکنان خود را از اردوهای ملی خارج کردند، گفت: خوشبختانه در این دوره شرایط بهتر است و برنامه‌ریزی‌ها با هماهنگی بیشتری انجام می‌شود.

وزیر ورزش در ادامه با اشاره به وضعیت فنی تیم امید گفت: با وجود انتقادات مطرح‌شده، عملکرد فنی بازیکنان قابل قبول بوده و در بسیاری از بازی‌ها نمایش خوبی ارائه کرده‌اند، اما در فوتبال نتیجه‌گیری به عوامل متعددی از جمله تمرکز، دقت و استراتژی وابسته است.

وی افزود: فوتبال جذابیت خود را از همین غیرقابل پیش‌بینی بودن می‌گیرد و گاهی تیمی که مالکیت و موقعیت بیشتری دارد، به دلیل جزئیات تاکتیکی نتیجه را واگذار می‌کند.

دنیامالی در پایان با اشاره به اهمیت بازی‌های پیش‌رو و برنامه‌های کلان ورزش کشور گفت: هدف‌گذاری ما افزایش مدال‌های طلا در رویدادهای بین‌المللی است و امیدواریم فوتبال بتواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه کاروان ورزشی ایران ایفا کند.

او ابراز امیدواری کرد که نتایج زحمات کادر فنی و بازیکنان در میدان مسابقه مورد رضایت مردم قرار گیرد و شادی برای جامعه به همراه داشته باشد.