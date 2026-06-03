تاج: ویزای آمریکا هنوز صادر نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، مخدی تاج در رابطه با صدور ویزا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران جهت حضور در کمپ تیخوانا مکزیک اظهار داشت:موضوع انگشت‌نگاری برای دریافت ویزای مکزیک مطرح بود و در واقع یک رویه جاری محسوب می‌شد اما با پیگیری‌های انجام شده از سوی فدراسیون فوتبال، سفیر ایران در ترکیه و همچنین وزیر امور خارجه، با توجه به دشواری سفر اعضای تیم ملی به آنکارا و همچنین تأثیری که این موضوع می‌توانست بر برنامه تمرینی و دیدار تدارکاتی مقابل مالی بگذارد، مسئولان مکزیکی پذیرفتند که بدون انجام انگشت‌نگاری مراحل صدور ویزا را انجام دهند.

وی افزود: تنها درباره دو نفر از اعضای همراه تیم ملی استعلام‌هایی مطرح شده که آن هم موضوع خاصی نیست و به ما اعلام شده ظرف دو تا سه ساعت آینده پاسخ آن دریافت خواهد شد. همه مدارک ارسال شده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به صدور ویزای مکزیک برای اعضای تیم ملی گفت: خوشبختانه ویزای مکزیک صادر شده و این اتفاق بسیار خوبی بود. هنوز ویزای آمریکا برای مجموعه تیم ملی صادر نشده اما اگر موضوع مکزیک حل نمی‌شد، تا زمان صدور ویزای آمریکا امکان حضور در کمپ تیم ملی را نداشتیم و این مسئله مشکلاتی را ایجاد می‌کرد.

تاج ادامه داد: بازیکنان پس از دیدار با مالی، روز شنبه راهی مکزیک خواهند شد و می‌توانند روند تمرینات و آماده‌سازی خود را ادامه دهند. به نظر من دیگر مانعی وجود ندارد مگر همان موضوع اصلی که مربوط به ویزای آمریکاست. امروز نیز مذاکراتی در این خصوص انجام دادم و فکر می‌کنم روند کار در حال طی شدن است اما در حال حاضر نمی‌توانم بگویم پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد. مسئولان مربوطه به ما اعلام کرده‌اند که منتظر بمانیم و نتیجه را اطلاع خواهند داد.

وی درباره حضور رسانه‌ها در اردوی مکزیک نیز گفت: رسانه‌های نوشتاری همواره سهم بسزایی در توسعه فوتبال داشته‌اند و بخش مهمی از رشد و توسعه امروز فوتبال و حتی صعود به جام جهانی حاصل تلاش رسانه‌هاست. امروز نیز جلسه‌ای در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم و موضوع حمایت از اعزام رسانه‌ها به صورت جدی پیگیری شد.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: در این زمینه با یک اسپانسر مذاکراتی انجام شده و کار به مراحل نهایی رسیده است تا بتوانیم با کمک این حامی مالی تعدادی از خبرنگاران را راهی مکزیک کنیم. در اردوی ترکیه این اقدام توسط خود فدراسیون فوتبال انجام شد و نزدیک به ۲۰ نفر اعزام شدند. پوشش رسانه‌ای کاملی نیز از طریق شبکه ورزش صورت گرفت اما شرایط مکزیک متفاوت است و هزینه‌های بیشتری دارد. البته از نظر صدور ویزا مشکلی نداریم زیرا هماهنگی کامل با طرف مکزیکی انجام شده و تعداد افراد مورد نظر نیز اعلام شده است.

تاج در واکنش به گزارشی که با تیتر «ایران در برزخ» در رسانه نیویورک تایمز منتشر شده بود، تصریح کرد: این مطلب را دیدم و احساس کردم حق مطلب ادا نشده است. به همین دلیل واکنش نشان دادیم. ایران و ایرانی هیچ‌گاه در برزخ نیستند؛ نه فقط در فوتبال بلکه در همه زمینه‌ها راه‌حل پیدا می‌کنند. درباره وضعیت بازیکنان، شرایط تیم و برنامه‌های آماده‌سازی صحبت‌هایی انجام دادیم و امیدوارم همان مطالبی که مطرح شده بود به شکل درست منتشر شود.

وی در خصوص تعداد اعضای کاروان اعزامی تیم ملی به جام جهانی گفت: کاروان تیم ملی یکی از کوچک‌ترین کاروان‌های اعزامی ایران در ادوار مختلف جام جهانی خواهد بود.

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به برخی شایعات درباره حضور نمایندگان مجلس در کاروان اعزامی اظهار داشت: هیچ نماینده مجلسی نه درخواست حضور در کاروان را داشته و نه چنین موضوعی مطرح شده است. نمایندگان مجلس تنها خواهان کمک به فوتبال و موفقیت تیم ملی بوده‌اند و در جلساتی که با فراکسیون مربوطه برگزار شد نیز صرفاً حمایت و آرزوی موفقیت برای تیم ملی مطرح شد. بنابراین هیچ نماینده مجلسی درخواستی برای حضور در این کاروان نداشته است.

تاج درباره فهرست بازیکنان تیم ملی و موضوع جوان‌گرایی نیز گفت: نظر امیر قلعه‌نویی مشخص است و اعتقاد دارد جام جهانی محل جوان‌گرایی نیست. البته فدراسیون فوتبال و تیم ملی به مردم قول می‌دهند که روند جوان‌گرایی از جام ملت‌های آسیا آغاز شود و در آن رقابت‌ها چهره‌های جوان بیشتری را در ترکیب تیم ملی خواهیم دید.

وی در خصوص حضور بازیکنان جوان در اردوی مکزیک اظهار داشت: در این زمینه سرمربی تیم ملی و کادر فنی جلسات مشترکی برگزار می‌کنند و کمیته‌ای نیز در این خصوص تشکیل شده است. با توجه به نوع مسابقات، فاصله بازی‌ها و شرایط موجود، در حال انتخاب آماده‌ترین، بهترین و همگراترین ترکیب ممکن هستند تا بازیکنان از نظر فنی و هماهنگی تیمی بهترین شرایط را داشته باشند.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: سه بازیکن جوان مدنظر قرار گرفته‌اند که دو نفر از آنها در تیم فوتبال امید حضور دارند. تیم امید ایران نیز هم‌اکنون در آنتالیا اردو برپا کرده است. برای مسابقات ناگویا برنامه‌ریزی شده و پس از سال‌ها که در رده امید موفقیت چندانی نداشتیم، تیمی جوان و آینده‌دار تشکیل داده‌ایم. تعدادی از بازیکنان نوجوان و جوان را به این تیم اضافه کرده‌ایم و در رقابت‌های زیر ۲۳ سال شرکت خواهیم کرد. گروه سختی داریم اما نسبت به صعود امیدوار هستیم.

وی ادامه داد: این دو بازیکن می‌توانند در اردوی تیم امید نیز حضور داشته باشند و حسین عبدی (سرمربی تیم امید) از آنها استفاده کند. البته اگر کادر فنی تیم ملی بزرگسالان نیاز داشته باشد، امکان همراهی آنها با تیم ملی نیز وجود دارد زیرا این نفرات آینده فوتبال ایران محسوب می‌شوند.

تاج درباره برنامه دیدارهای تیم ملی در آمریکا نیز گفت: دو مسابقه در لس‌آنجلس برگزار خواهیم کرد و طبق برنامه صورت گرفته با هواپیما مسافتی در حدود ۴۵ تا ۵۰ دقیقه خواهد بود. این موضوع بنا به درخواست سرمربی تیم ملی است و بر اساس یک برنامه‌ریزی دقیق دنبال می‌شود.

وی در پایان در واکنش به برخی اخبار مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها تنها اجازه ۴۸ ساعت حضور تیم ملی ایران در خاک این کشور را داده‌اند، تأکید کرد: چنین موضوعی صحت ندارد. در همه مسابقاتی که مهمان هستیم با فیفا هماهنگی‌های لازم انجام می‌شود و هیچ محدودیتی از این دست به ما اعلام نشده است. آنچه برای ما اهمیت دارد مذاکرات، توافقات و هماهنگی‌هایی است که انجام شده و روند امور نیز به خوبی پیش می‌رود.

رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص مسائل مالی فدراسیون و هزینه‌های مربوط به آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی اظهار داشت: فدراسیون فوتبال درآمدهایی دارد اما بخش عمده این درآمدها به دلیل شرایط تحریم در دسترس نیست. فیفا در برخی موارد مانند برگزاری اردوها، استفاده از کمپ‌ها یا تأمین هزینه‌های پرواز، مبالغ مورد نیاز را از محل درآمدهای فدراسیون کسر و پرداخت می‌کند اما این به معنای دسترسی مستقیم فدراسیون به منابع مالی خود نیست.

وی افزود: برخلاف برخی اظهاراتی که مطرح شده بود، این پول‌ها در اختیار فدراسیون فوتبال قرار ندارد و امکان استفاده مستقیم از آنها وجود ندارد. با این حال در تمام دوره‌هایی که تیم ملی به جام جهانی صعود کرده، دولت‌ها کمک‌های ویژه‌ای به فوتبال داشته‌اند و دولت فعلی نیز در این زمینه همکاری‌های خوبی انجام داده است.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: باید از دولت تشکر کنیم. با وجود تنگناها و مشکلات متعدد، به ویژه در شرایط خاص کشور و شرایط جنگی، توانسته‌اند بسیاری از امور را به خوبی مدیریت کنند. اداره امور کشور در چنین شرایطی کار ساده‌ای نیست و در کنار همه این مسائل، صعود تیم ملی به جام جهانی نیز مسئولیت‌ها و هزینه‌های مضاعفی را به همراه داشته است.

تاج خاطرنشان کرد: حضور در جام جهانی که در آمریکا برگزار می‌شود، در کنار شرایط خاص سیاسی و اتفاقاتی که میان دو کشور وجود داشته، مجموعه‌ای از مسائل پیچیده و درهم‌تنیده را ایجاد کرده است. همه این موضوعات بر برنامه‌ریزی‌های مالی و محاسبات اقتصادی فدراسیون تأثیر می‌گذارد و شرایط را دشوارتر می‌کند.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های ارزی گفت: تقریباً تمام هزینه‌های فدراسیون فوتبال به صورت دلاری پرداخت می‌شود. هزینه‌های تیم ملی بزرگسالان، تیم ملی امید، اردوها، سفرها، کمپ‌ها و بسیاری از برنامه‌های آماده‌سازی همگی ارزی هستند. از سوی دیگر نرخ ارز نیز افزایش یافته و این موضوع فشار بیشتری را به فدراسیون وارد کرده است.

رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: حتی در مواردی که منابع ریالی در اختیار داشته باشیم نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم. هرگونه معامله ارزی در داخل کشور ضوابط خاص خود را دارد و باید از طریق بانک مرکزی انجام شود. این فرآیند نیز شرایط و الزامات خاص خود را دارد که طبیعتاً بر روند تأمین هزینه‌ها اثرگذار است.

وی در پایان تأکید کرد که فدراسیون فوتبال با وجود همه محدودیت‌های مالی و افزایش هزینه‌های ارزی، برنامه‌های تیم‌های ملی را دنبال می‌کند و تلاش دارد شرایط لازم برای حضور موفق نمایندگان فوتبال ایران در رقابت‌های پیش‌رو را فراهم سازد.