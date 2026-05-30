۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۱۵

بازدید وزیر ورزش و جوانان از تمرینات تیم ملی امید

وزیر ورزش و جوانان از تمرینات تیم ملی امید بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان امروز شنبه ۹ خردادماه با حضور در کمپ تیم ملی فوتبال از تمرینات تیم ملی فوتبال امید ایران بازدید کرد.

وزیر ورزش و جوانان ضمن بازدید از تمرینات با کادر فنی و ملی‌پوشان تیم امید به گفتگو پرداخت.

سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در این بازدید دکتر دنیامالی را همراهی کردند.

تیم‌ ملی فوتبال امید کشورمان خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کند.

