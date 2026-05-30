بازدید وزیر ورزش و جوانان از تمرینات تیم ملی امید

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان امروز شنبه ۹ خردادماه با حضور در کمپ تیم ملی فوتبال از تمرینات تیم ملی فوتبال امید ایران بازدید کرد.
وزیر ورزش و جوانان ضمن بازدید از تمرینات با کادر فنی و ملیپوشان تیم امید به گفتگو پرداخت.
سیدمحمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در این بازدید دکتر دنیامالی را همراهی کردند.
تیم ملی فوتبال امید کشورمان خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا آماده میکند.
وزیر ورزش و جوانان از تمرینات تیم ملی امید بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان امروز شنبه ۹ خردادماه با حضور در کمپ تیم ملی فوتبال از تمرینات تیم ملی فوتبال امید ایران بازدید کرد.
کد مطلب 6845055
نظر شما