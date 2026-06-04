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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

تمرین سنگین تیم فوتبال امید قبل از بازی دوستانه بزرگسالان

تمرین سنگین تیم فوتبال امید قبل از بازی دوستانه بزرگسالان

تمرین صبح امروز تیم فوتبال امید باعث شد تا خستگی ناشی از بخش های مختلف در چهره بازیکنان مشهود شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال،‌ تیم فوتبال امید ایران تمرین امروز خود را از ساعت ۱۰:۳۰ در مجموعه ورزشی منطقه لارا در آنتالیا برگزار کرد که نزدیک به ۱۰۰ دقیقه طول کشید.

شاگردان حسین عبدی پس از نرم دوی، تمرینات استقامتی سنگینی را همراه با کار با توم انجام دادند.

خلاقیت ایجادشده در تمرینات امروز باعث شد تا بازیکنان با وجود فشار قابل توجه، طراوت لازم را داشته باشند.

کادرفنی تیم امید سعی داشت در این حلقه تمرینی،‌بازیکنان به اوج آمادگی بدنی لازم برسند تا بتوانند با توانایی جسمانی مطلوب برای تاکتیک های مدنظر عبدی آماده شوند.

بازیکنان و مربیان تیم امید قرار است عصر امروز به تماشای بازی دوستانه تیم ملی بزرگسالان ایران و مالی در آنتالیا بنشینند.

کد مطلب 6850053

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