عبدی: هدف ما رسیدن به المپیک است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نخستین جلسه فنی تیم ملی امید ایران در اردوی آنتالیا ترکیه با حضور تمامی اعضای تیم و با صحبتهای حسین عبدی، سرمربی این تیم، برگزار شد.
در این نشست، عبدی ضمن تشریح برنامههای تیم در اردوی آنتالیا، درباره جزئیات جلسات تاکتیکی پیشرو و اهداف کادر فنی با بازیکنان گفتگو کرد.
سرمربی تیم ملی امید بخش مهمی از شصحبتهای خود را به مسائل روحی و ذهنی بازیکنان اختصاص داد و بر اهمیت انسجام تیمی، همدلی و شکلگیری فضایی مانند یک خانواده در تیم تأکید کرد.
عبدی در بخشی از صحبتهای خود خطاب به اعضای تیم گفت: تیم ملی امید تنها متعلق به ما نیست، بلکه نماینده خواستهها و آرزوهای میلیونها ایرانی است. همه باید با تعهد، مسئولیتپذیری و روحیهای حرفهای برای موفقیت این تیم تلاش کنیم. زمانی به اهداف بزرگ میرسیم که مانند یک خانواده در کنار یکدیگر باشیم و منافع تیم را بر هر چیز دیگری ترجیح دهیم.
وی همچنین بر رعایت اصول حرفهای در تمامی بخشهای اردو تأکید کرد و از انگیزه بالای بازیکنان به عنوان یکی از نقاط قوت تیم یاد کرد.
سرمربی تیم ملی امید در ادامه با اشاره به انتظارات و نگاه ویژه مردم ایران به این تیم اظهار داشت: مسیر مهمی پیش روی ما قرار دارد و نگاه کل کشور به موفقیت تیم در بازیهای آسیایی ناگویا است، اما همه تمرکز ما باید روی هدف بزرگتر و اصلیتر، یعنی رسیدن به المپیک باشد. برای رسیدن به این هدف باید پرتلاش و منظم بوده و همین روحیه و انگیزه بالا را حفظ کنیم.
