تاج: ارتباطی با آمریکا نداریم/ فقط با فیفا در تماس هستیم

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از رسانه «نیویورک تایمز»، مهدی تاج درباره شرایط حضور تیم ملی در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: فدراسیون فوتبال ایران در موضوعات مربوط به صدور ویزا و حضور در این رقابت‌ها، هیچ ارتباطی با ایالات متحده نداشته و تمام مذاکرات تنها با فیفا انجام شده است.

وی با اشاره به شرایط آماده‌سازی تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی افزود: روند آماده‌سازی تیم در فضایی تحت تأثیر تنش‌های سیاسی و جنگ قرار گرفته و همین موضوع باعث ایجاد برخی ابهامات در مسیر حضور ایران در این رقابت‌ها شده است.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: در همین راستا جلساتی میان مسئولان فوتبال ایران و مقامات ارشد فیفا برگزار شده و هماهنگی‌ها برای حضور تیم ملی در مسابقات در حال انجام است.

تاج با بیان اینکه ایران سومین تیم صعودکننده به جام جهانی ۲۰۲۶ بوده است، گفت: این دوره از رقابت‌ها برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم برگزار می‌شود و شرایط خاصی دارد.

وی همچنین درباره تغییر محل اسکان تیم ملی اظهار داشت: با هماهنگی فیفا، محل اقامت تیم از آمریکا به شهر تیخوانا در مکزیک تغییر کرده است تا حضور ایران در خاک آمریکا به حداقل برسد.

مهدی تاج همچنین از دیدارها و مذاکرات با جیانی اینفانتینو رئیس فیفا و دیگر مسئولان این نهاد خبر داده و گفته هدف این گفتگوها تضمین حضور ایران در مسابقات بوده است.

او درباره مشکلات سفر خود نیز گفته در ماه‌های اخیر با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده؛ از جمله در مراسم قرعه‌کشی در واشنگتن و همچنین در کانادا که ورود او با مشکل مواجه شده است.

در ادامه گزارش آمده برخی مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند به دلیل ارتباط برخی افراد با نهادهای نظامی، محدودیت‌هایی برای صدور ویزا وجود دارد.

با این حال، مسئولان ایرانی تأکید کرده‌اند تمرکز باید روی فوتبال باشد و نباید سیاست وارد ورزش شود.

وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش فدراسیون و تیم ملی این است که بدون حاشیه وارد مسابقات جام جهانی شوند و تمرکز اصلی روی آماده‌سازی تیم قرار دارد.

تاج در پاسخ به اینکه آیا مطمئن است که ایران در بازی اول خود در جام جهانی حاضر خواهد شد، گفت: این موضوع را باید از فیفا بپرسید.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل