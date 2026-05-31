انبارها پر از کود شیمیایی؛ بهانه جدید فروشندگان و گلایه کشاورزان!

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: شالیکاران مازندران می‌گویند با وجود انبارهای پر از کود شیمیایی در منطقه، کارگزاران توزیع به بهانه انتظار برای ابلاغ قیمت جدید، از تحویل نهاده خودداری می‌کنند، این در حالی است که مدیران جهاد کشاورزی مازندران از توزیع بیش از ۱۵ هزار تن انواع کود در استان خبر می‌دهند.

یک شالیکار باسابقه اهل دودانگه ساری گفت: انبار کارگزاری توزیع کود در همین نزدیکی پر از کیسه‌های اوره است، چند بار مراجعه کرده و هر بار پاسخ شنیده که باید صبر کنید تا قیمت جدید ابلاغ شود.

این کشاورز که خود را محمدی معرفی کرده است، در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مگر می‌شود برای شالی که تازه نشاء شده و به کود نیاز حیاتی دارد، یک ماه دیگر کود داد؟ آن موقع دیگر پنجه‌زنی تمام شده و خسارت جبران‌ناپذیر است، افزود: اگر کود ندهیم عملکرد شالیزارها کاهش می‌یابد و این یعنی هم جیب ما خالی می‌شود و هم قیمت برنج برای مردم چند برابر می‌رود.

یک شالیکار دیگر از روستای رستم‌کلا گفت: انبارها پر است، اما گویا منتظرند قیمت بالا برود تا بعد بفروشند، مگر کشاورز مقصر است که نرخ ارز تغییر کرده؟ کودی که ماه پیش با پول دولت خریده شده، چرا باید امروز با قیمت جدید به ما فروخته شود؟

وی با ناراحتی اضافه کرد: هر روز تأخیر در توزیع کود، یعنی کاهش عملکرد و تا وقتی مسئولان تصمیم بگیرند، شالی‌های ما از بین می‌رود.

محمدزاده، یکی دیگر از شالیکاران مازندران که بیست سال است در این منطقه برنج می‌کارد، نیز به خبرنگار مهر گفت: امسال بدترین وضعیت تأمین کود را در تمام این سال‌ها دیده است.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: در سال‌های قبل، حداقل اواسط اردیبهشت کود را تحویل می‌گرفتند، اما امسال با وجود مراجعه مکرر به کارگزاری، فقط وعده و وعید شنیده است.

محمدزاده افزود: کارگزاری ها یا می گویند کود نداریم و یا این که هنوز قیمت جدید ابلاغ نشده. گفتم این کودها مال ماه قبل است و اگر شالی بی‌کود بماند، اول خوشه نمی‌بندد، بعد دانه‌هایش پوک می‌شود. آن وقت همه می‌گویند چرا برنج گران شد.

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید میدانی خود گفت: حرف کشاورزان را از نزدیک شنیدم و آنها حق دارند.

وی افزود: کودهای ازته در انبارها زمین خورده و کارگزاران به بهانه اینکه منتظر ابلاغ قیمت جدید هستند، تحویل نمی‌دهند، این در حالی است که این کودها با ارز دولتی و نرخ مصوب قبلی تأمین شده‌اند.

وی ادامه داد: بلافاصله با معاون وزیر جهاد کشاورزی تماس تلفنی گرفتم و موضوع را تشریح کردم. تأکید کردم که قانون افزایش قیمت تا سی درصد برای نهاده‌های جدید است، نه برای موجودی فعلی انبارها. خوشبختانه معاون وزیر قول مساعد داد و مقرر شد هر چه سریعتر، کودهای موجود بدون تغییر قیمت در اختیار شالیکاران قرار گیرد.

نماینده ساری و میاندورود با اشاره به اهمیت راهبردی بخش دودانگه در تولید برنج استان افزود: اگر این بحران حل نشود، معنایش کاهش چشمگیر تولید در یکی از قطب‌های اصلی است. پیگیری را تا زمانی که کود به دست کشاورزان برسد، رها نمی‌کند.

توزیع ۱۶۰۰ تن نهاده در قائمشهر

معصومه صفری اوریمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم‌شهر در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه آماری از عملکرد شهرستان گفت: در اردیبهشت ماه امسال، یک هزار و ۶۰۰ تن انواع کود شیمیایی شامل ۲۵ تن فسفات، ۱۵ تن پتاس و یک هزار و ۵۶۰ تن اوره از طریق هفده کارگزاری مجاز در سطح شهرستان توزیع شده است.

صفری اوریمی افزود: این توزیع بر اساس نیازسنجی دقیق و متناسب با تقویم زراعی انجام شده. کودها چه برای برنج، چه برای سویا و چه برای باغات مرکبات، بر اساس حواله الکترونیکی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است. کارشناسان ما بر تمام مراحل نظارت کامل دارند.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر در پاسخ به این پرسش که آیا گزارشی از انبارش کود به دلیل تغییر قیمت در این شهرستان وجود دارد، گفت: در حوزه قائم‌شهر چنین مشکلی نداریم. اما اگر در جای دیگری از استان این اتفاق افتاده باشد، باید سریعاً پیگیری شود. توصیه به کشاورزان این است که از طریق سامانه حواله الکترونیکی و مراجعه به کارگزاری‌های رسمی، سهمیه خود را دریافت کنند و هرگونه تخلف را گزارش دهند.

۱۵ هزار تن در مازندران توزیع شد

محمد افراسیابی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر آمار کلانی از توزیع نهاده‌ها ارائه داد.

افراسیابی گفت: در قالب یک عملیات چهل روزه، بیش از پانزده هزار تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در سطح استان مازندران توزیع شده است. سهم هر شهرستان بر اساس نیازسنجی تخصصی و ابلاغ سازمان جهاد کشاورزی تعیین شده و مدیریت توزیع با دقت کامل انجام شده است.

وی با تأکید بر اجرای سامانه حواله الکترونیکی افزود: این روش کاملاً شفاف است. کشاورزان با مراجعه به مراکز خدمات کشاورزی، حواله دریافت می‌کنند و سپس از کارگزاری‌های مشخص شده، کود خود را تحویل می‌گیرند. این نظام از قاچاق و توزیع خارج از شبکه جلوگیری می‌کند.

افراسیابی در واکنش به اعتراض برخی شالیکاران گفت: اگر گزارشی از خودداری یک کارگزاری خاص از توزیع وجود دارد، مشخصات آن کارگزاری را اعلام کنید تا بلافاصله بررسی شود و در صورت تخلف، برخورد قاطع خواهد شد اما آمار کلی استان نشان می‌دهد که توزیع در جریان است و کمبود جدی نداریم.

۴ هزار تن کنسانتره توزیع شد

حسین نگهدار، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر از اقدامات این بخش گفت: در اردیبهشت ماه، چهار هزار تن کنسانتره دامی در سطح استان تولید و میان دامداران توزیع شده است.

نگهدار افزود: این کار با نظارت دقیق بر کیفیت تولید و از طریق شبکه رسمی توزیع انجام شده. هدف، افزایش بهره‌وری واحدهای دامداری، کاهش هزینه‌های تولید و ساماندهی فرآیند توزیع نهاده‌ها بوده است. ما با همکاری تشکل‌ها و تعاونی‌های دامداری تلاش کردیم نهاده به دست بهره‌بردار واقعی برسد.

مازندران قطب تولیدات کشاورزی و دامی است و تامین به موقع و مورد نیاز نهاده ها به رونق و جهش تولید کمک خواهد کرد.