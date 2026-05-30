به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در دیدار با مدیر هسته گزینش استانداری و مسئولان گزینش لرستان با اشاره به اهمیت واقعه غدیر، اظهار داشت: ولایت الهی، تعیین مصداق حاکمیت در وجود حضرت علی (ع) و فرزندان ایشان و جهتگیری نظام بهسوی حکومت علوی از محورهای مهم غدیر است.
وی افزود: بخش مهمی از ساماندهی حرکت دستگاههای اجرایی به سمت حکومت علوی بر عهده حوزه گزینش است و باید بر پایه قانون، عدل و انصاف و بهدوراز اعمال سلیقههای شخصی انجام شود.
نماینده ولیفقیه در لرستان، گزینش را امری مهم در تحقق اهداف دستگاههای اجرایی دانست و اظهار کرد: برنامهریزی دقیق، آسیبشناسی و انتخاب درست افراد، زمینهساز دستیابی به نتایج مطلوب خواهد بود.
حجتالاسلام شاهرخی، صلاحیت علمی، اخلاقی و تخصصی در کنار تعهد و تدین از مهمترین شاخصهای انتخاب افراد برای مسئولیتها است.
وی همچنین بر دقت در انتخاب افراد، همکاری مدیران دستگاهها با هستههای گزینش و برگزاری جلسات مشترک برای رفع مشکلات تأکید کرد و در پایان از تلاش گزینشگران قدردانی کرد.
