۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

تحلیلگر آمریکایی: زبان بدن زلنسکی نشان می‌دهد که ترسیده است

یک تحلیلگر نظامی آمریکایی تاکید کرد که بررسی زبان بدن زلنسکی نشان می دهد او از تهدیدات روسیه ترسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، دنیل دیویس نظامی بازنشسته ارتش آمریکا و تحلیلگر امور نظامی تاکید کرد: ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نسبت به هشدار اخیر روسیه مبنی بر انجام حملات انتقام جویانه جدید احساس ترس و نگرانی می کند.

وی اضافه کرد، هر کسی که اخبار زلنسکی را دنبال می کند می داند که او معمولا با اعتماد به نفس حرف می زند اما الان همه چیز تغییر کرده است. حتی زبان بدن زلنسکی نشان می دهد که اتفاقی خواهد افتاد.

دیویس بیان کرد، هشدارهای دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه بیانگر آن است که اوکراین با شرایط خطرناک و بسیار سختی رو به رو خواهد شد.

لازم به ذکر است که به تازگی یکی از پهپادهای اوکراینی با اصابت به یک خوابگاه دانشجویی در لوگانسک باعث فرو ریختن این ساختمان و کشته شدن 21 دانشجو و زخمی شدن 44 تن دیگر شد. ارتش روسیه نیز بعد از این واقعه حملات انتقام جویانه خود را علیه مواضع اوکراین آغاز کرد.

