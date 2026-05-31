۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۴

غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال در استان بوشهر آغاز شد

بوشهر – مدیرکل بهزیستی استان بوشهر از آغاز طرح سراسری غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: خانواده‌ها به پایگاه‌های سنجش برای تضمین سلامت فرزندان خود مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت پیشگیری از تنبلی چشم (آمبلیوپی) اظهار کرد: این اختلال به دلیل نداشتن علائم ظاهری، اغلب پنهان می‌ماند و می‌تواند منجر به کم‌بینایی یا نابینایی دائمی شود؛ بنابراین تشخیص و مداخله به‌موقع، تنها راه پیشگیری از این عارضه است.

اسکندری با بیان اینکه طرح غربالگری بینایی از ابتدای سال جاری در تمامی پایگاه‌های استان آغاز شده است، افزود: والدین می‌توانند جهت سنجش بینایی فرزندان خود به مراکز بهزیستی، مراکز مثبت زندگی و پایگاه‌های دائم در سراسر استان مراجعه کنند.

وی با تأکید بر ارتقای کیفی این طرح تصریح کرد: در سال جاری با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته از جمله دستگاه‌های «اپتیک پلاس» و چارت‌های استاندارد، فرآیند سنجش با بالاترین دقت و در کمترین زمان ممکن انجام می‌گیرد.

مدیرکل بهزیستی بوشهر با ارائه گزارشی از عملکرد سال قبل گفت: در سال گذشته ۵۲ هزار و ۷۷۹ کودک در ۳۱۸ پایگاه سنجش مورد ارزیابی قرار گرفتند که از این تعداد، یک‌هزار و ۹۷۵ کودک برای بررسی دقیق‌تر به سطح دوم (اپتومتریست) ارجاع داده شدند و در نهایت یک‌هزار و ۵۵۵ نفر به مراکز تخصصی مراجعه کردند.

اسکندری در پایان خاطرنشان کرد: در نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده، ۲۸۳ کودک مبتلا به آمبلیوپی شناسایی شدند که برای حمایت از فرآیند درمان آنان، کمک‌هزینه‌ عینک به ۵۷ نفر و کمک‌هزینه جراحی به ۲ نفر پرداخت شده است.

