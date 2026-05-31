غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال در استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرناز اسکندری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت پیشگیری از تنبلی چشم (آمبلیوپی) اظهار کرد: این اختلال به دلیل نداشتن علائم ظاهری، اغلب پنهان میماند و میتواند منجر به کمبینایی یا نابینایی دائمی شود؛ بنابراین تشخیص و مداخله بهموقع، تنها راه پیشگیری از این عارضه است.
اسکندری با بیان اینکه طرح غربالگری بینایی از ابتدای سال جاری در تمامی پایگاههای استان آغاز شده است، افزود: والدین میتوانند جهت سنجش بینایی فرزندان خود به مراکز بهزیستی، مراکز مثبت زندگی و پایگاههای دائم در سراسر استان مراجعه کنند.
وی با تأکید بر ارتقای کیفی این طرح تصریح کرد: در سال جاری با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته از جمله دستگاههای «اپتیک پلاس» و چارتهای استاندارد، فرآیند سنجش با بالاترین دقت و در کمترین زمان ممکن انجام میگیرد.
مدیرکل بهزیستی بوشهر با ارائه گزارشی از عملکرد سال قبل گفت: در سال گذشته ۵۲ هزار و ۷۷۹ کودک در ۳۱۸ پایگاه سنجش مورد ارزیابی قرار گرفتند که از این تعداد، یکهزار و ۹۷۵ کودک برای بررسی دقیقتر به سطح دوم (اپتومتریست) ارجاع داده شدند و در نهایت یکهزار و ۵۵۵ نفر به مراکز تخصصی مراجعه کردند.
اسکندری در پایان خاطرنشان کرد: در نتیجه پیگیریهای انجامشده، ۲۸۳ کودک مبتلا به آمبلیوپی شناسایی شدند که برای حمایت از فرآیند درمان آنان، کمکهزینه عینک به ۵۷ نفر و کمکهزینه جراحی به ۲ نفر پرداخت شده است.
