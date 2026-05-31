به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله بیست‌وهفتم طرح «آرامش در شهر» با هدف تشدید برخورد با خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر و همچنین جمع‌آوری معتادان متجاهر در استان قم اجرا شد.

در جریان این طرح، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم با همکاری سایر یگان‌های انتظامی موفق شدند ۲ نفر قاچاقچی مواد مخدر، ۵۹ نفر خرده‌فروش مواد مخدر و ۲۷۳ نفر معتاد متجاهر را دستگیر کنند.

همچنین در این عملیات، ۸۸ کیلو و ۸۵۱ گرم انواع مواد مخدر و روان‌گردان و ۳ هزار و ۷۱۳ عدد انواع قرص‌های غیرمجاز کشف و ضبط شد.

این طرح در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با عرضه و توزیع مواد مخدر در سطح استان به اجرا درآمد.