به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ورزش و جوانان با حضور در مجموعه تیراندازی ورزشگاه آزادی از اردوی تیم‌های ملی تراپ، تفنگ و تپانچه بازدید کرد و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت ملی‌پوشان کشورمان قرار گرفت.



در این بازدید که با همراهی اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، سهیل برخورداری سرپرست، امید نجاری سرپرست دبیر کلی و محمد پاشا سرپرست نایب رئیسی فدراسیون تیراندازی برگزار شد. وزیر ورزش و جوانان ضمن حضور در سایت اهداف پروازی، سالن ۸۰ خط و سالن ۲۵ متر با کادر فنی و ورزشکاران تیم‌های ملی گفت‌وگو کرد و در جریان روند آماده‌سازی آنها برای رویدادهای پیش‌رو قرار گرفت.



وزیر ورزش و جوانان همچنین از بخش‌های مختلف فدراسیون تیراندازی که در جریان جنگ رمضان دچار آسیب شده بودند، بازدید کرد و در جریان اقدامات انجام‌شده برای بازسازی و بازگشت این اماکن به چرخه فعالیت قرار گرفت. در این بازدید سهیل برخورداری، سرپرست فدراسیون گزارشی از خسارات وارده، اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای تکمیل فرآیند بازسازی ارائه کردند.



دنیامالی با حضور در سایت اهداف پروازی در جمع ملی‌پوشان تیم تراپ اظهار داشت: پیگیر هستیم که مهمات را برای تمرینات ملی پوشان اهداف پروازی فراهم کنیم و باید در این مدت سعی کنید که تمرکز خود را بالا ببرید چون در این چندماه تا بازی های ناگویا خیلی برای شما تعیین کننده است.



وی افزود: برای شما آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که با مدال آوری شما ملی پوشان تعداد مدال های ما افزایش پیدا کند. باید طوری برنامه ریزی کنید که تیم زودتر به ناگویا برود و چند روز تمرینات را در ژاپن آغاز کنید که ملی‌پوشان بتوانند چند روز قبل از مسابقات تمرکز کنند چون در مدال آوری آنها نیز تاثیر دارد.



در ادامه وزیر ورزش در اردوی تیم ملی تفنگ و تپانچه قرار گرفت و اعضای تیم ملی تفنگ درخواست خود مبنی بر افزایش سهمیه اعزام تیراندازان به بازی‌های آسیایی ناگویا را مطرح کردند. نجمه خدمتی، عضو تیم ملی تفنگ گفت: افزایش تعداد نفرات در این رشته هم در انفرادی، هم تیمی و هم میکس شانس کسب مدال بیشتر خواهد شد.



وزیر ورزش و جوانان نیز با تأکید بر اهمیت حضور پرقدرت رشته تیراندازی در این رقابت‌ها، قول مساعد داد موضوع افزایش سهمیه تیم ملی تیراندازی را پیگیری کند. قطعا افزایش تعداد نفرات شانس کسب مدال را بالا می برد و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.



دنیامالی در ادامه افزود: هر روز باید سخت تمرین کنید و اردوها ادامه داشته باشد. تیراندازی جدای از مهارت نیاز به تمرکز دارد و باید در شرایط روحی و روانی ویژه تمرین کنند و ما هم کمک خواهیم کرد.



وزیر ورزش و جوانان در بخش دیگری از برنامه خود با حضور در سالن ۲۵ متر، به صورت نمادین چند تیر شلیک کرد و از نزدیک با شرایط تمرین و امکانات این بخش آشنا شد.



این بازدید در راستای حمایت از ورزش قهرمانی و بررسی میدانی وضعیت آماده‌سازی تیم‌های ملی تیراندازی برای حضور موفق در رقابت‌های بین‌المللی انجام شد.