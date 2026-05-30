۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۸

وزیر ورزش از تمرینات ملی‌پوشان اهداف پروازی بازدید کرد

وزیر ورزش در حضور اعضای تیم ملی تراپ‌بر برنامه‌ریزی دقیق برای افزایش شانس مدال آوری تأکید کرد و آرزوی موفقیت برای ورزشکاران داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ورزش و جوانان امروز شنبه ۹ خرداد در سایت اهداف پروازی فدراسیون تیراندازی حضور یافت و از تمرینات ملی‌پوشان تیم اهداف پروازی بازدید کرد.

در این بازدید اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی، سهیل برخورداری، سرپرست فدراسیون، امید نجاری، سرپرست دبیر کلی و محمد پاشا، سرپرست نایب رئیسی فدراسیون نیز وزیر ورزش را همراهی کردند.

دنیامالی در این بازدید اظهار داشت: پیگیر هستیم که مهمات را برای تمرینات ملی پوشان اهداف پروازی فراهم کنیم و باید در این مدت سعی کنید که تمرکز خود را بالا ببرید چون در این چندماه تا بازی های ناگویا خیلی برای شما تعیین کننده است.

وی افزود: برای شما آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که با مدال آوری شما ملی پوشان تعداد مدال های ما افزایش پیدا کند. باید طوری برنامه ریزی کنید که تیم زودتر به ناگویا برود و چند روز تمرینات را در ژاپن آغاز کنید که ملی‌پوشان بتوانند چند روز قبل از مسابقات تمرکز کنند چون در مدال آوری آنها نیز تاثیر دارد.

محمد بیرانوند و مرضیه پرورش‌نیا، اعضای تیم ملی تراپ و علی افسری مربی این تیم در اردو حضور داشتند.

