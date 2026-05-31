وحید شالچی، معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از تلاش این وزارتخانه برای حفظ و تقویت شبکه فعالین فرهنگی دانشجویی در دوران آموزش مجازی خبر داد و اعلام کرد برنامههایی برای ارتقای مهارتهای نرم دانشجویان نیز در دستور کار است.
وی با اشاره به برگزاری مجازی کلاسهای کارشناسی بر لزوم استفاده دانشگاهها از فرصتهای مختلف برای حفظ و تقویت تشکلها، کانونها و نشریات دانشجویی تأکید کرد.
معاون فرهنگی وزارت علوم همچنین از گردهمایی اخیر دبیران کل انجمنهای علمی دانشگاههای سراسر کشور در گیلان خبر داد و اینگونه برنامهها را ادامهدار خواند.
شالچی با بیان اینکه برنامه جامعی برای ارتقای مهارتهای نرم دانشجویان از سال گذشته تدوین شده است، ابراز امیدواری کرد: این دورهها که در حال حاضر به صورت مجازی برگزار میشوند، به زودی به صورت حضوری نیز برگزار شوند.
وی هدف این برنامهها را توانمندسازی دانشجویان با مهارتهایی از جمله حل مسئله، کار تیمی و مهارتهای تخصصی عنوان کرد تا این مهارتها در طول دوران تحصیل و پس از آن، به موفقیت شغلی و اجتماعی آنها کمک کند.
معاون فرهنگی وزیر علوم در پاسخ به سوالی درباره بازنگری آییننامههای فرهنگی، با تأیید لزوم این بازنگری، به قدمت برخی از آییننامهها اشاره کرد و فرآیند طولانی تصویب آنها را یک چالش دانست.
وی گفت: مطالبه درستی است که برخی آییننامهها واقعاً اقتضای امروز نیست و باید متناسب با تحولات فرهنگی و نسل جدید تغییر کنند.
وی افزود : دو سه آییننامه فرهنگی اولویتدار در دستور کار بازنگری قرار دارند.
شالچی همچنین به چالشهای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در دوران مجازی و شرایط خاص کشور اشاره کرد و گفت: حیات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با مجازی شدن دچار مضیقه میشود.
وی تلاش برای بازگشت دانشگاهها به حالت حضوری را یکی از پیگیریهای جدی این وزارتخانه دانست و در خصوص حضوری شدن مقطع کارشناسی نیزاظهار داشت: به محض اینکه شرایط تثبیت شود و در نهادهای مسئول در حوزه امنیت کشور اطمینان حاصل شود که سلامت دانشجویان ما حفظ میشود، بلافاصله به سمت حضوری شدن بیشتر حرکت خواهیم کرد.
