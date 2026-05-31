به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، با وجود آنکه جنگ با ایران برای برخی از آمریکاییها تقریباً به محض آغاز، به پایان رسید، پیامدهای اقتصادی آن همچنان در زندگی روزمره بسیاری از خانوارها باقی مانده است. هرچند دارندگان سهام از رشد بازار منتفع شدهاند و شاخص S&P ۵۰۰ پس از افت اولیه حدود ۸ درصدی، از اواخر مارس نزدیک به ۱۹ درصد رشد کرده است، اما وزن واقعی اقتصادی جنگ فراتر از نوسان بازار سهام بوده و شکاف طبقاتی دیرینه در آمریکا را عمیقتر کرده است.
سیانبیسی مینویسد این وضعیت نارضایتی آمریکاییها از عملکرد اقتصادی رئیسجمهور را افزایش داده و میتواند بر عملکرد همحزبیهای او در انتخابات میاندورهای ماه نوامبر نیز اثر بگذارد. ترامپ با وعده مهار قیمتهای مصرفکننده دوباره به کاخ سفید بازگشت، اما بسیاری از رأیدهندگان ممکن است این وعده را تحققنیافته ارزیابی کنند.
بر اساس دادههای جدید اداره تحلیل اقتصادی آمریکا، قدرت خرید خانوارهای آمریکایی کاهش یافته است. درآمد واقعی قابل تصرف در ماه مارس ۰.۲ درصد و در ماه آوریل ۰.۵ درصد دیگر افت کرده و نرخ پسانداز شخصی نیز به ۲.۶ درصد رسیده است. رشد اقتصادی سهماهه نخست سال هم به ۱.۶ درصد کاهش یافته است.
در همین حال، شکاف میان اقشار بالای جامعه و طبقات پایینتر پررنگتر شده است. والاستریت ژورنال گزارش داده با وجود جهش سود شرکتهای بزرگ، سهم نیروی کار از درآمد ناخالص داخلی به ۵۱ درصد رسیده که پایینترین سطح در ۷۹ سال ثبت این آمارهاست.
پژوهشگران فدرال رزرو نیویورک نیز دریافتهاند از زمان آغاز جنگ، افراد ساکن شمالشرق آمریکا با درآمد سالانه کمتر از ۴۰ هزار دلار، خرید بنزین خود را نزدیک به ۱۰ درصد کاهش دادهاند، در حالی که در میان افراد با درآمد بالای ۱۲۵ هزار دلار، تغییر محسوسی در مصرف بنزین رخ نداده است.
به نوشته سیانبیسی، در سطح ملی نیز آمریکاییهایی که امکان کاهش مصرف دارند، تا حدودی از این وضعیت عبور کردهاند؛ اما در مناطق دیگر، بسیاری ناچارند با هر بار سوختگیری هزینه بیشتری بپردازند. بر اساس تحلیل مؤسسه مودیز، از زمان آغاز جنگ، هر آمریکایی به طور متوسط ۴۴۷.۱۹ دلار بیشتر برای هزینههای انرژی پرداخت کرده است.
این گزارش میافزاید توافقی تازه اما شکننده میان آمریکا و ایران میتواند جریان نفتکشها را از خلیج فارس و از مسیر تنگه هرمز دوباره برقرار کند، اما تا زمانی که عبور کشتیها از این تنگه مختل باشد، حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت در روز به بازارهای جهانی نمیرسد. در همین حال، پالایشگاههای آمریکایی نیز برای جلوگیری از بحران عرضه، بخشی از تولید بنزین خودرو را به سوخت جت تغییر دادهاند.
سیانبیسی به نقل از مایک ویرث، مدیرعامل شورون، نوشته است که حدود ۲۰۰۰ کشتی در داخل خلیج فارس گرفتار ماندهاند و خروج آنها «هفتهها و هفتهها» زمان میبرد. او همچنین تاکید کرده است که بازگشت کشتیها و تغییر مسیر مجدد آنها ماهها طول خواهد کشید.
در ادامه این گزارش آمده است که شرکتها و دولتها، از جمله چین که تشنه انرژی است، باید ذخایر رو به اتمام خود را بازسازی کنند و همین موضوع میتواند تقاضا برای نفت را بالاتر از دوره پیش از جنگ نگه دارد. بنابراین، حتی در صورت حصول توافق، قیمتها احتمالاً نسبت به روزهای پیش از جنگ در سطح بالاتری باقی خواهند ماند و اگر توافقی در کار نباشد، روند صعودی قیمتها ممکن است از سر گرفته شود.
به نوشته سیانبیسی، تا انتخابات ماه نوامبر هنوز زمان باقی است، اما در حال حاضر پیشبینی اینکه حزب جمهوریخواه چگونه میتواند از پیامدهای سیاسی این وضعیت فاصله بگیرد دشوار است. بر اساس گزارش «استرنت این نامبرز»، حدود ۶۰ درصد از آمریکاییها از عملکرد ریاستجمهوری ترامپ رضایت ندارند.
این رسانه در پایان تاکید کرده است که برای بسیاری از آمریکاییها، تلخی شکاف میان دو گروه ــ کسانی که از رونق سهام ناشی از هوش مصنوعی سود بردهاند و کسانی که از این رونق بیبهره ماندهاند ــ بسیار ملموستر از پیامدهای جنگی است که در آن سوی دنیا جریان دارد.
