به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت شهید رئیسی، صبح امروز (یکشنبه ۱۰ خردادماه) در دومین همایش حکمرانی حکمی شهید آیت‌الله ابراهیم رئیسی، به تشریح اقدامات و دستاوردهای حوزه سلامت در دولت سیزدهم پرداخت.



وی با اشاره به توجه ویژه رهبر انقلاب به حوزه سلامت گفت: رهبر شهید انقلاب همیشه به مقوله سلامت توجه زیادی داشتند و می‌فرمودند با وجود همه تحریم‌ها، اقدامات قابل توجهی در این حوزه انجام شده است.



عین‌اللهی افزود: رئیس‌جمهور شهید معمولاً در افتتاح بیمارستان‌ها شخصاً حضور می‌یافت و کادر سلامت را تشویق می‌کرد. یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی در حوزه سلامت شکل گرفته که در دولت شهید رئیسی بیش از گذشته نمود پیدا کرد.



وزیر بهداشت دولت سیزدهم ادامه داد: در آغاز دولت شهید رئیسی بر تدوین برنامه در حوزه سلامت تأکید شد و در همین راستا سند جامع عدالت و تعالی نظام سلامت تدوین شد که محور اصلی آن عدالت در دسترسی به خدمات سلامت بود.



وی اظهار کرد: از دستاوردهای دولت شهید رئیسی این بود که سه دهک پایین جامعه با کد ملی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند و خدمات درمانی دریافت کردند. همچنین رایگان شدن درمان کودکان زیر ۷ سال، اجرای طرح دارویار و کاهش پرداخت از جیب مردم برای دارو از دیگر اقدامات مهم این دوره بود.



عین‌اللهی با اشاره به توسعه خدمات درمانی گفت: برای نخستین بار بیمه رایگان درمان ناباروری اجرایی شد و بیش از ۳۱۶۴ پروژه بهداشتی در مدت دو سال به بهره‌برداری رسید.



وی افزود: در دولت شهید رئیسی برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر تکمیل شد. همچنین تعداد واکسن‌های تولیدی کرونا از یک نوع به پنج نوع افزایش یافت.



وزیر بهداشت دولت سیزدهم تصریح کرد: در این دوره بیش از ۱۷ هزار تخت بیمارستانی افتتاح شد، ۷۰ هزار نفر از کادر سلامت تبدیل وضعیت شدند و دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر کشور محقق شد.



عین‌اللهی همچنین گفت: تولید ۹۹ درصدی داروهای مورد نیاز کشور در دولت شهید رئیسی محقق شد و موضوع گردشگری سلامت و دیپلماسی سلامت نیز در این دولت به‌طور جدی پیگیری شد.