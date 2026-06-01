تمدید مجوز تردد خودروهای مناطق آزاد در سراسر کشور تا پایان وضعیت ویژه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با تشریح جزئیات تصمیم اتخاذشده درباره خودروهای پلاک مناطق آزاد در دوران جنگ، اظهار کرد: در جریان جنگ رمضان(۴۰روزه) و حملات ناجوانمردانه دشمن، بخش قابل توجهی از زیرساخت‌ها، تاسیسات و اماکن غیرنظامی کشور در معرض تهدید و آسیب قرار گرفتند. در چنین شرایطی، برخی مناطق آزاد کشور نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص خود می‌توانستند بیش از سایر مناطق تحت تاثیر قرار گیرند.

وی در ادامه افزود: خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد(گذر موقت) به طور معمول تنها مجاز به تردد در محدوده‌های تعیین‌شده همان مناطق هستند و امکان تردد در سایر نقاط کشور را ندارند. این خودروها بر اساس قوانین و مقررات جاری، صرفا در محدوده منطقه آزاد محل ثبت پلاک اجازه تردد دارند و خروج آنها از این محدوده مستلزم طی فرآیندهای قانونی مشخص است.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: با توجه به شرایط خاص ناشی از جنگ، محدودیت‌های ایجادشده در فعالیت برخی دستگاه‌های اجرایی، تعطیلی یا نیمه‌تعطیل بودن ادارات مرتبط و همچنین به منظور صیانت از حقوق شهروندان ساکن در مناطق آزاد، موضوع در سطوح مختلف مدیریتی و انتظامی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

سردار حسینی تصریح کرد: بر اساس تدابیر اتخاذشده و با هماهنگی سلسله مراتب فرماندهی انتظامی کشور، ۵ منطقه آزاد که در شرایط خاص عملیاتی قرار داشتند شناسایی شدند. بر این اساس مقرر شد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد (ماکو، کیش، قشم، چابهار و اروند) بدون نیاز به تبدیل پلاک به پلاک ملی و به صورت گذر موقت، امکان تردد در سراسر جغرافیای کشور را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: این تصمیم با هدف تسهیل شرایط برای مالکان خودروهای مذکور و با در نظر گرفتن محدودیت‌های موجود در فعالیت گمرکات و دستگاه‌های اجرایی اتخاذ شد. در ادامه نیز مراتب به تمامی استان‌های کشور، یگان‌های پلیس راه و راهور درون‌شهری و برون‌شهری و سایر مراجع ذی‌ربط ابلاغ شد تا زمینه اجرای یکپارچه آن فراهم شود.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به بازه زمانی اجرای این مصوبه گفت: در ابتدا پیش‌بینی شده بود این تسهیلات تا زمان مشخصی(اردیبهشت ماه) ادامه داشته باشد، اما با برقراری آتش‌بس و ضرورت حفظ ثبات در شرایط کشور، تصمیم بر آن شد که این وضعیت همچنان تداوم یابد تا فرآیند عادی‌سازی کامل شرایط در کشور محقق شود.

وی افزود: تا زمانی که به صورت رسمی پایان شرایط ویژه و بازگشت کامل کشور به وضعیت عادی اعلام نشود، مجوز صادرشده برای تردد خودروهای مناطق آزاد در سراسر کشور معتبر خواهد بود و این خودروها می‌توانند در تمامی استان‌ها و محورهای کشور تردد کنند.

سردار حسینی با بیان اینکه پس از بازگشت کامل شرایط به روال عادی، سازوکارهای لازم برای ساماندهی وضعیت این خودروها در مناطق مربوطه اعلام خواهد شد، گفت: در حال حاضر بهترین، جامع‌ترین و منطقی‌ترین تصمیم ممکن همین مصوبه بوده است که ضمن تامین حقوق شهروندان، رضایتمندی قابل توجهی را نیز در میان مدیران عامل مناطق آزاد مشمول این طرح به همراه داشته است.

رئیس پلیس راهور فراجا تصریح کرد: مدیران مناطق آزاد ماکو، کیش، قشم، چابهار و اروند نیز از اجرای این تصمیم ابراز رضایت و خرسندی کرده‌اند و همکاری مناسبی میان مجموعه‌های ذی‌ربط برای اجرای آن شکل گرفته است.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی دارندگان این خودروها اظهار کرد: اعطای مجوز تردد در سراسر کشور به هیچ عنوان به معنای مستثنی بودن این خودروها از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نیست. تمامی ضوابط قانونی همانند سایر وسایل نقلیه در خصوص خودروهای پلاک مناطق آزاد نیز اعمال خواهد شد.

سردار حسینی تاکید کرد: در صورت ارتکاب هرگونه تخلف رانندگی، اعمال قانون مطابق مقررات انجام می‌شود و چنانچه این خودروها در تصادفات رانندگی دارای سهم تقصیر باشند، همانند سایر وسایل نقلیه مسئولیت قانونی متوجه آنها خواهد بود.

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان از رانندگان خودروهای مناطق آزاد خواست ضمن بهره‌مندی از این تسهیلات، با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از بروز تخلفات و حوادث ترافیکی جلوگیری کرده و در حفظ نظم و ایمنی تردد در محورهای کشور مشارکت کنند.