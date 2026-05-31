به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آقاپور در جمع خبرنگاران با اشاره به روند پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع و بنگاههای اقتصادی اظهار کرد: شایسته است از تمامی فعالان حوزه تولید، اعم از بخش خصوصی، خصولتی و دولتی، که در دوران جنگ اخیر با حفظ فعالیت و تداوم تولید، نقش مؤثری در تأمین نیازهای کشور ایفا کردند، قدردانی شود.
وی با تأکید بر نقش صنایع مرتبط با امنیت غذایی افزود: بسیاری از این واحدها با فعالیت مستمر و حتی در سه شیفت کاری، بدون وقفه به تولید ادامه دادند و سهم مهمی در حفظ ثبات و امنیت غذایی کشور داشتند.
آقاپور از اقدامات دولت برای حمایت از بخش صنعت خبر داد و گفت: برنامههای لازم برای ایجاد و فعالسازی صندوقهای ویژه بازسازی و نوسازی صنایع در دست اجراست. همچنین با همکاری مشترک بخش خصوصی و شبکه بانکی، منابع و اعتبارات مناسبی برای پیشبرد این طرحها پیشبینی شده است.
مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی همچنین به ظرفیتهای بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: بازار سرمایه و بورس نیز در حال طراحی و راهاندازی صندوقهایی برای انتشار اوراق مالی با نرخهای ترجیحی و بهرهگیری از ابزارهای نوین تأمین مالی در حوزه بازسازی صنایع هستند. این طرحها در مراحل نهایی بررسی و تأیید قرار دارند و از چشمانداز مطلوبی برخوردارند.
وی درباره احتمال افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی گفت: این موضوع در حال بررسی است و نتایج نهایی آن بهزودی از سوی سخنگوی دولت اعلام خواهد شد.
مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی اعلام کرد: صندوقهای ویژه بازسازی و نوسازی صنایع با مشارکت بانکها و بخش خصوصی راهاندازی خواهند شد.
