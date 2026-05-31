محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی بیان کرد: امروز و همچنین از روز سهشنبه به بعد، وزش بادها در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان به صورت متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود.
وی افزود: در همین بازه زمانی، احتمال برخاستن گردوخاکهای محلی و موقتی به ویژه در ساعات بعدازظهر در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: شمال خلیج فارس تا اواسط وقت فردا مواج پیشبینی میشود.
سبزه زاری درباره دماهای ثبتشده در شبانهروز گذشته گفت: آغاجاری با دمای ۴۰.۹ درجه سانتیگراد و ایذه با دمای ۱۶.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی توضیح داد: در همین مدت، اهواز به بیشینه دمای ۳۹.۱ و کمینه دمای ۲۷.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.
اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از فردا تا روز چهارشنبه روند افزایش سه تا پنج درجهای دما در سطح استان پیشبینی میشود و همزمان احتمال وقوع گردوخاکهای محلی در برخی مناطق وجود دارد.
محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی بیان کرد: امروز و همچنین از روز سهشنبه به بعد، وزش بادها در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان به صورت متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظهای خواهد بود.
نظر شما