۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

سبزه زاری: دمای هوای خوزستان تا چهارشنبه ۵ درجه بالا می‌رود

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از فردا تا روز چهارشنبه روند افزایش سه تا پنج درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و همزمان احتمال وقوع گردوخاک‌های محلی در برخی مناطق وجود دارد.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی بیان کرد: امروز و همچنین از روز سه‌شنبه به بعد، وزش بادها در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان به صورت متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود.

وی افزود: در همین بازه زمانی، احتمال برخاستن گردوخاک‌های محلی و موقتی به ویژه در ساعات بعدازظهر در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: شمال خلیج فارس تا اواسط وقت فردا مواج پیش‌بینی می‌شود.

سبزه زاری درباره دماهای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته گفت: آغاجاری با دمای ۴۰.۹ درجه سانتیگراد و ایذه با دمای ۱۶.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی توضیح داد: در همین مدت، اهواز به بیشینه دمای ۳۹.۱ و کمینه دمای ۲۷.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 6845783

