به گزارش خبرنگار مهر، مناسبت‌های دینی و مذهبی در تاریخ معاصر ایران همواره فراتر از یک مناسک عبادی صرف، به عنوان مظهر پویایی، همبستگی اجتماعی و تجلی‌گاه باورهای عمیق قلبی جامعه به شمار رفته‌اند.

در میان این رویدادها، تجمعات و شادپیمایی‌های خیابانی در ابعاد بزرگ، شکل جدیدی از تبلور هویت جمعی را به نمایش گذاشته‌اند که نمونه برجسته و بی‌بدیل آن، «مهمانی کیلومتری غدیر» است. این کلان‌رویداد فرهنگی و مذهبی، بستری را فراهم ساخته تا لایه‌های مختلف جامعه در بستری شاد و پویا گرد هم آیند

قدرت‌نمایی معنوی در بستر معادلات منطقه‌ای و ژئوپلیتیک

یکی از کلیدی‌ترین کارکردهای کلان‌رویدادهایی نظیر شادپیمایی غدیر، فرارفتن از مفهوم سنتی «نمایش مناسک» و دست‌یابی به تراز «قدرت‌نمایی معنوی» است. در دوران کنونی که رویارویی و تقابل همه‌جانبه‌ای میان جبهه خودی و اردوگاه بدخواهان در سطوح بین‌المللی و منطقه‌ای جریان دارد، تجلی تجمعات میلیونی مردمی نقشی تعیین‌کننده در محاسبات قدرت ایفا می‌کند.

شکل‌گیری ابعاد عظیمی از گردهمایی‌های عمومی بر پایه شعائر مذهبی، به عنوان مؤلفه‌ای از قدرت نرم، پیام‌های صریح و روانی را به بازیگران منطقه‌ای مخابره می‌کند. حضور یکپارچه و پرشور آحاد مردم در صحنه، ثبات داخلی و عمق استراتژیک فرهنگی یک ملت را به تصویر می‌کشد. این حضور فراگیر ثبات روحی جامعه متدینین را تقویت کرده و موازنه قدرت را به نفع جبهه فرهنگی و سیاسی کشور تغییر می‌دهد. از این رو، بزرگ‌داشت کلان این مناسک نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای بازدارندگی فرهنگی قلمداد می‌شود.

شکستن تصویرسازی‌های کاذب و پاتک در جنگ شناختی

امروزه بخش عمده‌ای از نبردها در بستر فضای مجازی و رسانه‌ای، تحت عنوان «جنگ شناختی» دنبال می‌شود. هدف اصلی طراحی‌های رسانه‌ای دشمن در این حوزه، القای ناامیدی، انفعال و ایجاد این ادراک کاذب است که توده‌های جامعه ایران از باورهای توحیدی و علقه‌های معنوی فاصله گرفته‌اند. در چنین فضایی، هویت تبیینی رویدادی مانند مهمانی کیلومتری غدیر تجلی پیدا می‌کند.

این تجمع بزرگ، واقعیت‌های ملموس و عینی جامعه را به رخ می‌کشد و ذهنیت‌های مخدوشِ ساخته‌شده توسط ابزارهای رسانه‌ای غرب را به طور کامل فرو می‌ریزد. حضور گسترده و پرشمار اقشار مختلف با تفکرات و ظواهر گوناگون در این جشن ملی، خط بطلانی بر فرضیه «دین‌گریزی توده‌ها» می‌کشد. این صحنه‌های عینی، اندیشمندان و جامعه‌شناسان را وا می‌دارد تا با نگاهی عمیق‌تر به پدیده ماندگاری دین‌داری در ایران بنگرند. تجمعات کلان، از حالتی انفعالی به اقدامی کاملاً پویا و تهاجمی در برابر هجمه‌های شناختی تبدیل می‌شوند و روایت اصیل و دست‌اول را از درون جامعه بازگو می‌کنند.

الگوی نوین هم‌جوشی و هم‌افزایی حاکمیت و نهادهای مردمی

بررسی ساختاری مهمانی کیلومتری غدیر نشان می‌دهد که این پدیده پویای اجتماعی را نمی‌توان صرفاً یک حرکت کاملاً حکومتی و یا یک اقدام تماماً سنتی و خرد مردمی دانست. این رویداد تجلی‌بخش الگوی نوینی از هم‌افزایی و هم‌جوشی میان ساختارهای حاکمیتی و جریان‌های خودجوش مردمی است.

برخی دیدگاه‌های انحرافی تعمداً مایلند میان ساختار حاکمیت و بستر توده‌ها نوعی جدایی و گسست را متصور شوند و به غلط، نبودِ پیوند میان این دو نهاد را به عنوان یک ارزش یا هنر تلقی کنند. با این حال، دستاوردهای نظام اسلامی در طراحی سازوکارهایی که بتوانند در عین حفظ ماهیت مردمی و داوطلبانه کار، پشتیبانی‌های ساختاری، لجستیکی و هماهنگی‌های کلان را ارائه دهند، بی‌نظیر است. این اتصال و پیوند دوسویه باعث پدید آمدن صحنه‌هایی باشکوه می‌شود که نمونه‌های تاریخی و سنتی گذشته قادر به خلق چنین ابعاد عظیمی نبوده‌اند.

یکی از دغدغه‌هایی که گاه از سوی منتقدان مطرح می‌شود، هراس از تضعیف برنامه‌های سنتی و محلی در سایه شکل‌گیری همایش‌های ملی و کلان‌شهرهاست. اما تحلیل دقیق تجربیات نشان می‌دهد که حرکت‌های کلان ملی نه‌تنها مانعی برای فعالیت‌های محله‌محور نیستند، بلکه به عنوان یک پیش‌ران و کاتالیزور عمل می‌کنند.

هنگامی که یک جریان بزرگ ملی ایجاد می‌شود، ذهنیت عمومی جامعه را به سمت موضوع سوق داده و انگیزه‌های جدیدی برای بازتولید آن الگو در مقیاس‌های کوچک‌تر تزریق می‌کند. به عنوان نمونه، همایش‌های بزرگ قرآنی در سال‌های اخیر سبب گشتند که مجالس قرائت و تفسیر مجدداً با پویایی بیشتری به دل مساجد محلی و خانه‌ها بازگردند. بنابراین، شادپیمایی غدیر نیز موجبات تکثیر برنامه‌های خرد را فراهم آورده و فضای محلات را با جریان کلان کشوری پیوند می‌زند تا فرهنگ عمومی جامعه از این پدیده متأثر شود. هر جریان فراگیری از جمله جهاد تبیین، برای نهادینه‌شدن نیازمند تکیه بر چنین الگوهای کلان و جریان‌سازی است.

ریشه‌داری و دوام هر حرکت اجتماعی به پایگاه تکوین آن بستگی دارد. در الگوی جامعه ایرانی، امور حاکمیتی و رویدادهای بزرگ مذهبی از متن جامعه و توسط نخبگان، جوانان و توده‌های پرانگیزه شکل می‌گیرد و به سمت ساختارها بالا می‌آید. برخلاف دیدگاه‌هایی که این دست از اقدامات را مقطعی، دستوری و فاقد ماندگاری توصیف می‌کنند، ماهیت اعتقادی و برخاسته از باورهای درونی مردم، تضمین‌کننده همیشگی این جریان‌هاست.این پدیده‌ها گرچه ممکن است در طول زمان دچار تغییرات فرمی و شکلی شوند و متناسب با مقتضیات روز تکامل یابند، اما به دلیل ریشه داشتن در تجربیات انباشته قبلی جامعه، همواره رو به جلو حرکت کرده و گام‌های تکاملی جدیدی برمی‌دارند.

تبدیل کلان‌رویداد به مدلی بومی برای تکثیر جغرافیایی

با گذشت چند دوره موفق از برگزاری این پدیده فرهنگی، اکنون زمان آن فرا رسیده است که این رویداد بزرگ به یک الگوی مدون و بومی تبدیل شود. پیشنهادی که در این زمینه مطرح می‌شود، فرارفتن از تمرکزگرایی و انتقال این ساختار آزموده شده به تمام محلات، شهرستان‌ها و استان‌های کشور است. تبدیل ساختار کلان به مدل‌های خرد منطقه‌ای به این معناست که ظرفیت‌های بومی هر منطقه با استفاده از تجربه و مدل هم‌افزایی حاکمیت-مردم فعال شود تا اثرات ماندگار مذهبی و نشاط اجتماعی در سراسر جغرافیای کشور به طور متوازن توزیع گردد.

مهمانی کیلومتری غدیر صرفاً یک جشن خیابانی عابرین نیست، بلکه ابزاری راهبردی در حوزه پدافند فرهنگی، تجلی‌گاه پیوند وثیق مردم و ساختار نظام، و پیش‌رانی قدرتمند برای احیای هویت دینی در لایه‌های خرد جامعه است. این رویداد در تقابل با جنگ شناختی، با ارائه روایتی حقیقی از عمق معنویت جامعه، توازن قدرت را در ابعاد فرهنگی منطقه تغییر می‌دهد و نمونه‌ای کارآمد از الگوسازی انقلابی را فراروی ناظران بین‌المللی می‌گذارد.